#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
ANALIZA PEDESETAK SUDSKIH PARNICA U VEZI S POMORSKIM DOBROM

Država konačno uzela u zaštitu pomorsko dobro, ali DORH apelira: Pristup mora biti bolji

Autor
Marinko Jurasić
19.08.2025.
u 17:15

Osobito su složeni sporovi radi brisanja nezakonitih upisa hotelskih tvrtki u zemljišne knjige.

Diljem jadranske obale intenzivno se održavaju pravosudni "tečajevi" u kojima se hotelijere, vlasnike kampova, ugostitelje, obrtnike, koncesionare, gradove i općine... podučava što je to "pomorsko dobro". Za tu "školu" koja se provodi putem upravnih i sudskih postupaka neki moraju izdvojiti i znatna financijska sredstva, ima tu i znoja, suza i psovki na račun države, ali bitno je da svi koji to trebaju nauče što je stvarno Lijepa Naša. Tako je Visoki upravni sud u travnju ove godine potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu po kojoj na temelju upravnog rješenja šibenski Vodovod i odvodnja d.o.o. za nezakonito obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru bez koncesije, od početka 2018. do kraja svibnja 2019., mora isplatiti 70.439 eura. Riječ je o podmorskoj i kopnenoj vodovodnoj infrastrukturi koja prolazi pomorskim dobrom. Žalili su se da kao isporučitelji javne vodne usluge na području Šibensko-kninske županije obavljaju javnu službu od općeg interesa koja je izuzeta od primjene Zakona o koncesijama. Pozvali su se i na Direktive EU, predlagali da se podnese prethodno pitanje Sudu EU. Ali, VUS je obrazložio da u primjeni Zakona o koncesijama nema nikakvog spora u odnosu na pravo EU te da je inspektor donio pravilno rješenje o plaćanju naknade za nezakonito obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Zaštita državne imovine koncesija Pomorsko dobro

