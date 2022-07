Drugi u Europi: U Hrvatskoj otvoren jedinstveni tematski Topiary park

U Sračincu u Varaždinskoj županiji otvoren je jedinstveni tematski Topiary park u ovom dijelu Europe. Kao prvi takve vrste u Hrvatskoj, a drugi u Europi, u Općini Sračinec pokraj Varaždina otvoren je tematski Topiary park s posebno oblikovanim biljkama.

Zasluga je to Vladimira Flegara koji se "zelenim kiparstvom" počeo baviti 1995. godine, kada je ostao bez posla. - Na početku su to bile reznice od 10 do 15 centimetara. Nakon 27 godina, od 800 reznica uspio sam dobiti 400-tinjak topiaryjaa, odnosno skulptura koje se protežu na površini od 7200 prostornih metara.

U Europi postoji samo jedan ovakav tematski park s 250 biljaka, i to u Belgiji. Naš park sastoji se od čak 30-tak zasebnih priča, poput: motora i skutera na cesti, seoskog imanja s domaćim životinjama, jezera s labudovima, patkama i žabama. Park priča priču i o divljim životinjama, raznim pticama, imamo anđelinjak, svetu obitelj, japanske prikaze vrta i drugo. U planu nam je i proširenje parka, kako bi svaka skulptura dobila što više na značaju – rekao je Vladimir Flegar kojemu je velika želja da se u parku održavaju i razne edukacijske radionice za djecu, učenike, studente...

Topiary je hortikulturna metoda oblikovanja višegodišnjih biljaka obrezivanjem lišća i grančica kako bi se razvio i održavao jasno definiran oblik. Često su to geometrijski oblici ili oblici životinja. Predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav Lukačić Park su simboličnim rezanjem vrpce otvorili Vladimir Flegar i njegov unuk Jakov Flegar.

Topiary park bit će otvoren srijedom i četvrtkom od 14 do 21 sat, petkom, subotom i nedjeljom od 9 do 21 sat, uz cijenu ulaznica, 40 kuna odrasli, 30 umirovljenici, 20 kuna djeca od 7 do 16 godina, te 15 kuna za djecu do sedam godina starosti.

