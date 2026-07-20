Nijemci poludjeli za proizvodom iz devedesetih: Nestali s polica u rekordnom roku, a sada ih prodaju za 200 eura

Nakon 17 godina, kultni ledeni čaj „River“ ponovno se pojavio na policama njemačkog Aldija i odmah izazvao pravu euforiju među kupcima. Retro klasik s okusom breskve i limuna nestao je s polica ekspresno, a na internetu su cijene pakiranja od 1,5 litara dosegle vrtoglavih 199,99 eura, dok je u trgovinama stajao samo 89 centi, piše Fenix.

Ponuda je bila dio jednokratne tjedne akcije Aldi Nord, a popularnost proizvoda potvrđuje kako su kupci godinama čekali povratak ovog omiljenog napitka iz devedesetih i ranih 2000-ih. Originalni retro dizajn, receptura i prepoznatljiv okus privukli su masovni interes.

U mnogim trgovinama nastao je pravi stampedo. „Vozio sam 90 minuta i obišao šest poslovnica, sve je rasprodano“, požalio se jedan kupac. Drugi je dodao da su u Hamburgu već u 8 sati ujutro police bile potpuno prazne.

Neposredno nakon rasprodaje, počela je preprodaja na internetskim platformama poput eBaya i Kleinanzeigena. Pojedinci traže i preko stotinu eura za pakiranje, dok je najskuplji oglas dosegnuo nevjerojatnih 199,99 eura. Na tržištu se pojavljuju čak i prazne ambalaže, prodavane kao kolekcionarski primjerci.

Aldi je na Instagramu objavio da su količine bile ograničene, no nove zalihe očekuju se 10. kolovoza. Kupci koji su uspjeli kupiti svoj primjerak hvale okus: „Okus je stvarno isti kao nekada! Toliko je sladak da djeluje gotovo pogrešno u današnje vrijeme“, komentirao je jedan gastro-influencer. Ipak, nutricionisti upozoravaju kako jedno pakiranje sadrži protuvrijednost čak 44 kocke šećera, pa se uživanje u nostalgiji mora odmjeriti.