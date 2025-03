Lopovi u Pazinu probili rupu u kafiću i nečujno ušetali u banku: 'Kao u filmu, ovo im nije prvi put'

Neviđena provala dogodila se u samom centru Pazina u noći sa 24. na 25. ožujka. Nepoznati počinitelji prvo su provalili u ugostiteljski objekt na Trgu slobode, a zatim kroz rupu u zidu ušli u poslovnicu banke .

Pazinska policija zaprimila je dojavu o provali 25. ožujka oko 5:40 sati. Policijski službenici odmah su izašli na teren i obavili očevid, a istraga je još uvijek u tijeku. Prema zasad dostupnim informacijama, provalnici su nasilno otvorili pretince sefa i iz kaseta otuđili razni vrijednosni sadržaj. Točan iznos ukradenog novca i materijalna šteta još nisu utvrđeni.

Ono što ovaj slučaj čini još nevjerojatnijim jest činjenica da nitko od stanara u blizini nije ništa čuo, unatoč tome što su provalnici morali koristiti alate za probijanje zida. Čak ni u policijskoj postaji, udaljenoj svega stotinjak metara od mjesta zločina, nije bilo nikakvih dojava o sumnjivim aktivnostima.

Građani Pazina su u nevjerici kako su lopovi uspjeli izvesti ovako smionu provalu, a da ih nitko nije primijetio. "Centar grada je, malo je čudno kako nemaju straha. To su ipak neki maheri, nisu neki obični lopovi", komentirao je jedan od stanovnika. Druga stanovnica dodala je da provala djeluje kao scena iz filma: "K'o u filmu, sto posto. Ja ne znam kako su oni ušli, ali znali su kako ući. Oni su inženjeri, ali bez škole.", kazala je za Dnenvik.hr. Još jedan građanin smatra da iza svega stoji dobro organizirana ekipa: "To nije napravio jedan, to je sve smisleno, to im nije prvi put..." Pazinska policija intenzivno traga za počiniteljima te poziva građane koji imaju bilo kakve korisne informacije da se jave kako bi se što prije rasvijetlile okolnosti ovog nesvakidašnjeg slučaja.