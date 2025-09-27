Naši Portali
NOVI INCIDENT

Dronovi ponovno nad Danskom: Satima letjeli nad najvećom bazom

Najnovija vijest
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
27.09.2025.
u 11:26

U petak navečer, neidentificirani dronovi satima su letjeli iznad najveće vojne baze Karup, što su dužnosnici nazvali nastavkom "hibridnih napada" na ključnu infrastrukturu.

Neidentificirani dronovi primijećeni su u petak navečer iznad najveće danske vojne baze, priopćila je policija u subotu, nakon preleta dronova iznad danske zračne luke Alborg u toj nordijskoj zemlji ranije ovog tjedna. "Mogu potvrditi da smo imali incident oko 20:15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona su viđena izvan i iznad zračne baze“ u Karupu, rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP.

"Nismo ih srušili", rekao je, dodajući da policija ne može komentirati podrijetlo dronova. Policija, nastavio je Skelsjaer, surađuje s vojskom u istrazi. Baza u Karupu dijeli piste sa zračnom lukom Midtjylland, koja je bila nakratko zatvorena, ali niti jedan let nije bio ugrožen jer nije bilo planiranih komercijalnih letova, rekao je Skelsjaer.

Danska premijerka Mette Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada. Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći. Ovi incidenti su uslijedili tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze".
Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila
dron Danska

Komentara 5

A5
a51
12:32 27.09.2025.

vojne baze i aerodromi opremljeni u opremom za elektronske protumjere, a ako ne djeluju to ukazuje da se ne radi o civilnim "dronovim" sto god da bilo...ako su ruski, vrijeme je da napune gace i postanu pristojniji jer zapad nema takve igracke...

MA
Machak
12:22 27.09.2025.

Ne kužim zašto ih ne sruše....ne trebaju rakete od milijun dolara, dovoljna je Strela ili Stinger. Bit će da je nešto što nije za javnost iza toga

LA
larala
12:14 27.09.2025.

Jel se to djeca igraju dronovima koji se mogu kupiti po supermarketima ili Britanci i Njemci nastavljaju sa huškanjem na rat? Jedno je sigurno, Rusi s ovim nemaju veze...jer da imaju, to bi značilo da su superiorni u odnosu na cijelu patološku EU željnu krvi i ljudskih žrtava.

