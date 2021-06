Opet raskol u SDP-u: Nakon duge rasprave raspuštaju kompletno članstvo u Zagrebu i Sl. Brodu

Nikad mira u SDP-u, a najnoviji potezi o kojima je predsjedništvo stranke večeras raspravljalo više od četiri sata mogli bi dovesti i do potpunog raskola u toj stranci. Naime, vodstvo SDP-a odlučilo je raspustiti kompletno članstvo SDP-a Slavonski Brod, vodstvo međimurskog SDP-a kao i kompletno članstvo zagrebačkog SDP-a, inače najveće stranačke organizacije.

Na sjednici vodstva, doznajemo, raspravljalo se čak i o raspuštanju splitskog SDP-a, a na čemu je navodno inzistirao potpredsjednik stranke Ranko Ostojić, no od te se odluke očito na kraju odustalo obzirom da, kako kažu naši izvori, Grbinu trebaju ruke splitskih SDP-ovaca u Glavnom odboru koji će se održati u subotu i na kojemu se sve odluke donesene večeras moraju i potvrditi.

A budu li potvrđene to znači i da će svi članovi raspuštenih organizacija biti ispisani iz SDP-a nakon čega će se imenovati povjerenici koji će potom primati natrag koga žele, naravno, prema kriterijima aktualnog vodstva.

Kako je u raspuštenim organizacijama i više saborskih zastupnika SDP-a postavilo se i pitanje znači li to da će takva odluka, potvrdi li ju Glavni odbor u subotu, značiti i da će se Klub zastupnika SDP-a u Saboru poprilično umanjiti. Naime, samo iz zagrebačkog SDP-a u Saboru je petero saborskih zastupnika među kojima i bivši predsjednik stranke Davor Bernardić kao i bivši potpredsjednik Sabora Rajko Ostojić kao i bivši tajnik SDP-a Nikša Vukas.

Međutim, iako će u subotu vjerojatno doista i doći do raspuštanja zagrebačke organizacije to se neće odnositi i na saborske zastupnike SDP-a iz tih organizacija kao i za članove Predsjedništva. Ali hoće za petero članova Glavnog odbora, ujedno članova tri sporne organizacije, a čije će izbacivanje, doznajemo, u subotu na Glavnom odboru biti predloženo.

Ključno pitanje je što je motiv vodstvu za ovakve odluke. Naši izvori iz SDP-a dobro upućeni u situaciju kažu kako je jedini razlog za ovakvu potencijalnu odluku da vodstvo stranke na čelu s Peđom Grbinom kontrolira kompletan proces unutarstranačkih izbora koji se u SDP-u moraju provesti do kraja godine. Odnosno da nakon raspuštanja u stanku prime samo one članove koji će na unutarstranačkim izborima za vodstva stranačkih organizacija glasati za one kandidate koji su po volji aktualnom vodstvu. Neki idu i korak dalje pa tvrde da se sve radi isključivo kako bi Joško Klisović, koji je bio SDP-ov kandidat za gradonačelnika SDP-a i nije ušao u drugi krug, na unutarstranačkim izborima preuzeo vodstvo zagrebačkog SDP-a i krenuo graditi tu organizaciju ispočetka.

- Joško Klisović nakon onakvog rezultata na lokalnim izborima može postati šef SDP-a u Zagrebu samo na taj način, da se kompletno članstvo raspusti i da se natrag u stranku primi tek manji dio tih članova. U Zagrebu SDP ima oko 4500 članova na papiru, ali na izborima ih sudjeluje oko 2000. Da bi Klisović pobijedio mora se velika većina njih u potpunosti izbaciti iz stranke- tvrdi jedan zagrebački SDP-ovac dobro upućen u stanje na terenu.

Drugog smisla u svemu što se večeras dogodilo ne vidi i kaže da su donesene odluke put u samouništenje.

Rasprava o ovim drastičnim odlukama večeras je, doznajemo, bila poprilično burna što ne iznenađuje. Ipak, prošle su sve te su protiv raspuštanja navodno bili jedino Kristina Ikić Baniček, Romana Jerković i Domagoj Hajduković.

