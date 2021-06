Tko je mlada SDP-ova nada? 23-godišnji Lovro jedan je od najmlađih vijećnika u Hrvatskoj

Ima 23 godine. Trenutno piše diplomski rad. Malo slobodnog vremena koje ima najradije provodi s prijateljicama i prijateljima, a s obzirom da je sportaš od malena, sport mu je, kaže, najdraža zabava. Na prvu, Lovro Lukavečki vodi tipičan studentski život, no ono po čemu se uvelike razlikuje od svojih vršnjaka je strast prema politici, koja ga je prije tri tjedna dovela do titule najmlađeg varaždinskog vijećnika i jednog od najmlađih u Hrvatskoj. Tim povodom razgovarali smo s mladim SDP-ovcem koji nam je otkrio što ga je to privuklo u politici, od koje zazire većina mladih u Hrvatskoj.

- Od najranije dobi sam bio angažiran te provodeći različite projekte i aktivnosti uvidio sam da se ipak stvari mogu pomaknuti s mrtve točke. Naravno, koliko god je to mnogima izrazito odbojno, za sve više od toga potreban je snažniji angažman u politici – kaže nam Lukavečki, čiji su angažman u proteklih 5 godina, koliko je u SDP-u, brojni sugrađani već prepoznali.

- Najsimpatičnije mi je bilo kada su mi nakon lokalnih izbora prilazili ljudi koji su rekli da su me tražili na listiću da mi daju glas, ne znajući da nema preferencijalnog glasovanja. To mi je bila i neka vrsta priznanja za dosadašnji angažman – otkriva Lovro.

Snažniji politički angažman započeo je učlanjenjem u stranku. Na pitanje zašto baš SDP, spremno odgovara:

- Moje vrijednosti su jasne, pravda, sloboda, jednakost i solidarnost. Zato je logičan slijed bilo aktiviranje u SDP-u kao stranci kroz koju, vjerujem, mogu ostvarivati te vrijednosti i tako mijenjati svoju zajednicu.

Foto: Privatna arhiva

Ističe da će za četiri godine upravo Varaždin biti ogledni primjer kako socijaldemokrati mogu upravljati svojim sredinama koji će slijediti i drugi u Hrvatskoj.

- Na ovim lokalnim izborima dobili smo više vijećnika u odnosu na prethodne i građani su izabrali naše kandidate Nevena Bosilja i Miroslava Markovića za gradonačelnika i zamjenika. Na takve rezultate smo ponosni, ali smo apsolutno svjesni odgovornosti koju nosimo te ćemo dati sve od sebe da zajedno s građanima napravimo promjenu koju smo obećali - kaže Lukavečki.

Prije svega, usmjeren je na pitanja i probleme koje muče mlade Varaždince. Redovito ističe da želi bolje uvjete obrazovanja, poboljšanje sustava stipendiranja te stvaranje jasne stambene i kulturne politike, a mi smo ga upitali kako to planira učiniti.

- Prije svega treba se napraviti dublju analizu stanja u obrazovanju, kulturi i potreba u pogledu stanovanja za mlade. Stambena politika na razini Hrvatske se temelji na APN-u koji se pokazuje kao potpuno promašen, a Varaždin nažalost nema jasnu stambenu politiku. Mi ćemo provesti konzultacije sa strukom i mladima te nakon toga predložiti model koji će olakšati mladima pronalazak prve nekretnine – kaže mladi SDP-ovac.

U pogledu kulture, dodaje, veći naglasak će staviti na civilno društvo kojeg vide kao motor razvoja kulture među mladima. U obrazovanju pak namjeravaju odmah pokrenuti uvođenje građanskog odgoja u osnovne škole, evaluaciju sustava stipendiranja te dugoročno povećati iznose stipendija.

S obzirom da je dugo aktivan u Savjetu mladih Grada Varaždina, redovito osluškuje "kako mladi Varaždinci dišu". Upitali smo ga stoga na koje tri stvari mu se mladi najčešće žale.

- Da, spomenuo sam već i ranije, Varaždin nažalost krasi epitet „grad duhova“. Kada razgovarate s mladima onda najčešće možete čuti da im nedostaje sadržaja u gradu, da je grad „mrtav“. Uz to, kao i većina mladih u Hrvatskoj imaju problem s pronalaskom kvalitetnog i adekvatno plaćenog radnog mjesta te stanovanjem – govori Lukavečki, kojemu je jedan od ciljeva potaknuti mlade da se više uključe u politiku.

Foto: Privatna arhiva

- U Gradskom vijeću oformit ćemo poseban odbor za mlade i snažnije se povezati sa Savjetom mladih Grada Varaždina, pokrenuti proces izrade novog Programa za mlade te uvesti participativni proračun za mlade i djecu. Dodatno, namjeravamo izraditi širi sustav informiranja mladih koji će uključivati info-centre i inovativne i digitalne alate komunikacije, a cilj nam je i demistificirati gradsku upravu te ju kroz različite edukativne aktivnosti i radionice približiti mladima – navodi Lukavečki.

Zanimalo nas je i na koji je dosad ostvareni projekt najponosniji.

- Iskreno, najviše sam zadovoljan time što je Savjet mladih Varaždinske doista postao relevantan faktor među mladima. Naše aktivnosti, siguran sam, pridonijele su na toj relevantnosti i vidljivosti te nam se mladi redovito javljaju sa svojim problemima i idejama – zadovoljno će Lukavečki.

Za kraj nam je otkrio gdje se vidi za pet godina.

Vidim se u Hrvatskoj, u Varaždinu naravno! Trenutno završavam studij i nakon toga se želim profesionalno ostvariti. Sigurno ću ostati i dalje društveno aktivan jer vjerujem da tako mogu postići promjene – zaključuje.