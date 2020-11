Dramatično u Austriji: Nakon policijskog sata stiglo i novo pravilo za trgovine

Austrijsko ministarstvo zdravlja na čelu s ministrom Rudolfom Anschoberom izvijestilo je u utorak prijepodne javnost da od sutra (srijeda 0 sati) sve trgovine u Austriji smiju raditi samo do 19 sati navečer. Izuzetak su benzinske postaje, automati i trgovine na kolodvorima i zračnim lukama koje nemaju više od 80 četvornih metara prodajne površine.

„Ograničenjem radnog vremena želi se postići da se prije stupanja zabrane izlaska na ulice može pravovremeno obaviti kupnja, s ciljem da se odredbom što je moguće više smanji mobilnost navečer i u noćnim satima“, stoji u priopćenju ministarstva, uz dodatak kako će time kako kupci tako i zaposlenici imati dovoljno vremena da stignu do svojih stanova i kuća.

„Cilj ove odredbe jest pridržavati se ograničenja izlaska i tako postići daljnje smanjenje svih socijalnih kontakata koji nisu nužno potrebni“, navodi isti izvor u nastavku.

Zabrana izlaska na ulice od 20 sati navečer do 6 sati ujutro stupila je na snagu prošli utorak i vrijedi 10 dana, odnosno do 12. studenoga. Kako se doznaje iz krugova bliskih ministarstvu zdravlja, produljenje zabrane izlaska na ulice u Austriji za sljedećih deset dana u isto vrijeme praktički je „već fiksno“, tvrde domaći mediji. U to nitko živ u Austriji i ne sumnja s obzirom na stalan dramatičan rast i rekordne brojke novozaraženih, hospitaliziranih i pacijenata u intenzivnoj njezi.

Sindikati i gospodarska komora već su prošli tjedan tražili skraćivanje radnog vremena trgovina i njihovo zatvaranje u 19 sati navečer, na što se se ministarstvo zdravlja prvotno oglušilo. Stoga su danas objavljeno ograničenje ministarstva nazvali „žalosnom igrom“.