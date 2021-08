Potresna scena izvlačenja žene i dječaka iz ruševina na Haitiju, ljudi bježali pred plimnim valom

Haiti u subotu ujutro oko 8.30 po mjesnom vremenu pogodio potres jačine 7,2 po Richteru. Ima mrtvih, a materijalna šteta je velika. Potres se dogodio 12 km od okruga Saint-Louis-du-Sud koji je oko 150 km udaljen od glavnoga haićanskog grada Port-au-Princea, izvijestio je Američki institut za geofiziku (USGS). Nacionalna agencija za oceane i atmosferu najprije je izdala upozorenje za tsunami, no ono je ubrzo povučeno.

Na video zapisima koje su stanovnici podijelili na internetu vide se betonske zgrade u ruševinama u brojnim gradovima.

Društvenim mrežama širi se i snimka spašavanja žene i malog dječaka koji su živi izvučeni ispod ruševina.

#Haiti

Nakon potresa pojavile su se i snimke uspaničenih ljudi koji bježe od plimnog vala.

Sea begins to enter in Haiti, after the 7.2 powerful earthquake. There is a tsunami warning in progress.