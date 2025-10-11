Muškarac optužio susjeda da mu krade pakete, pa se iznenadio kada je otkrio stvarnog krivca

Nažalost, problemi sa susjedima nisu rijetkost, a jedan od sve češćih sukoba tiče se krađe paketa. U današnje vrijeme, kada mnogi naručuju proizvode online, nestanak paketa s ulaza ili s kućnog praga može izazvati frustraciju, sumnje i nesporazume među susjedima. Takve situacije ponekad dovode do napetosti i čak do pogrešnih optužbi, dok pravi počinitelji ostaju neotkriveni. Jedan se muškarac nedavno suočio upravo s tom neugodnom situacijom jer su paketi "nestajali" s njegova kućnog praga nekoliko tjedana, stvarajući takvu glavobolju da je počeo upirati prstom u svog susjeda.

Iako je muškarac bio uvjeren da je njegov susjed taj koji krade pakete, pravi krivac pokazao se prilično iznenađujućim. Nedavno je svoju priču podijelio na Redditu, ostavivši korisnike potpuno zbunjenima, piše Daily Express. Unatoč tome što je žurno optužio susjeda, priznao je da su njegove sumnje bile "potpuno pogrešne". "Tjednima sam primjećivao kako paketi nestaju s mog trijema. Isprva sitnice. Knjiga, zatim neki kuhinjski predmeti. Bio sam uvjeren da ih je uzeo moj susjed. Uvijek se mota vani i, iskreno, nikad mu nisam vjerovao. Jednog dana odlučio sam postaviti kameru da bih ga uhvatio na djelu, ali kad sam provjerio snimku, nisam mogao vjerovati što vidim. Uopće nije bio moj susjed", napisao je muškarac.

Naime, bio je to pas lutalica koji je shvatio kako uzeti pakete s trijema. "Evo i najluđeg dijela. Kada su službe za kontrolu životinja napokon uhvatile krivca, tada su otkrili da je sve moje nestale pakete povukao u mali kutak iza zgrade, kao da ih je 'skupljao'. Svaki predmet je još uvijek bio tamo. Osjećao sam se toliko krivim što sam posumnjao na svog susjeda. Sljedećeg dana sam mu ispekao kolačiće i sve objasnio. Toliko se smijao da je skoro zaplakao. Sada donosi hranu za psa svaki put kad ga vidi u blizini", objasnio je muškarac.

Kao što se i očekivalo, priča je izazvala popriličnu pomutnju na internetu, a deseci ljudi komentirali su objavu. Nekoliko ih je ostalo potpuno zapanjeno onim što se dogodilo. "Neočekivani obrat: susjed je zapravo učio ulične pse kako da kradu pakete po cijelom kvartu", našalio se jedan korisnik. "Moja mačka krade pakete s mjesta gdje ih ostavim u kući i vuče ih pod krevet", napisao je drugi.

"Trebali biste usvojiti psa, nabaviti mu igračke i uživati u njegovom društvu", primijetio je treći. Međutim, drugi su ostali skeptični prema priči, vjerujući da se čini prilično nategnutom. Jedna je osoba pitala kako je pas ostao u tom području nakon što ga je pronašla kontrola životinja, što je potaknulo izvornog autora objave da odgovori.

"Dobro pitanje. Kontrola životinja ga nije zadržala, samo su ga pregledali, uvjerili se da nije ozlijeđen ili agresivan, a zatim su ga pustili jer nije imao vlasnika. Ponekad još uvijek luta susjedstvom, ali sada svi paze na njega i drže svoje pakete na drugim mjestima", objasnio je muškarac. Netko je upitao i kako nitko, pa ni susjed, nije primijetio psa ranije, a muškarac je napisao da je pas bio "super lukav" i često se pojavljivao kad nitko nije gledao.