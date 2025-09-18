Naši Portali
'PAZITE!'

Drama na nebu tijekom Trumpovog leta: Procurila dramatična snimka kontrolora zračnog prometa

VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 13:48

Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izjavila je da je svjesna objava na društvenim mrežama o incidentu i potvrdila da nije bilo sigurnosnih problema

Putnički zrakoplov Spirit Airlinesa previše se približio zrakoplovu koji je u utorak prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa u London. Airbus SE A321 i predsjednički zrakoplov Air Force One prolazili su iznad Long Islanda kada je kontrolor zračnog prometa primijetio da su im nadmorske visine slične te da im se putanje približavaju. Više puta je pokušao upozoriti pilote Spirita da promijene smjer. "Pazite!", opominjao ih je.

Iako su zrakoplovi ostali dovoljno udaljeni i nikada nisu bili u opasnosti, susret je privukao pažnju na društvenim mrežama. Razlozi za to su, kako je ustvrdio Bloomberg, činjenica da je u incident bio uključen Air Force One, ali i sve oštrije opomene kontrolora iz New Yorka. 

Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izjavila je da je svjesna objava na društvenim mrežama o incidentu i potvrdila da nije bilo sigurnosnih problema. "Potrebna razdvojenost između zrakoplova bila je zadržana", rekla je američka zrakoplovna regulatorna agencija. Spirit je izjavio da je let slijedio procedure i upute kontrole zračnog prometa tijekom putovanja te da je sletio bez problema u Boston. "Sigurnost je uvijek naš najveći prioritet", rekla je zrakoplovna tvrtka. 

Audio snimka incidenta objavljena je na društvenim mrežama, a na njoj se čuje kontrolor leta koji govori: "Pazite, Spirit 1300, skrenite 20 stupnjeva udesno." Potom je ponovio: "Spirit Wings 1300 skrenite 20 stupnjeva UDESNO. ODMAH."

Piloti Spirita potvrdili su promjenu smjera, a kontrolor je kazao: "Siguran sam da možete vidjeti tko je." Kontrolor iz New Yorka imao je još jednu posljednju opomenu za posadu Spirita: "Pazite! Maknite se s iPada!
