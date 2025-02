Drama na nebu: Zbog prijetnji bombom američki avion prisilno sletio u Rim

Let američke aviokompanije American Airlines, AAL292, koji je putovao iz New Yorka prema Delhiju, preusmjeren je na rimski aerodrom Fiumicino zbog prijetnje bombom, izvještava Rai. Boeing 787-9 Dreamliner, koji se nalazio iznad Kaspijskog mora, izveo je manevar promjene smjera i krenuo prema glavnoj talijanskoj zračnoj luci.

Zrakoplov je letio iznad Puglije, izveo je padanje u visini, a potom sigurno sletio na pistu 1 u zračnoj luci Fiumicino u 17:22 sati, uz pratnju dvaju vojnih lovaca. Na letu je bilo 285 putnika. Let je jučer navečer, u 20:30 sati po lokalnom vremenu, krenuo sa zračne luke JFK u New Yorku prema Delhiju, a podaci sa stranice Flight Radar 24 potvrđuju da je došlo do prijetnje otmicom.

Nakon što je cijelu noć letio iznad Atlantika, zrakoplov je prešao Europu, a zatim je promijenio smjer prema Crnom moru i Kaspijskom moru, izvještava Rai. Prema informacijama talijanskih medija, American Airlines smatrao je da zračna luka Fiumicino ima odgovarajući tim na tlu koji je mogao efikasno upravljati izvanrednom situacijom i pomoći putnicima, koji su se našli na neplaniranoj destinaciji, daleko od odredišta koje su prvotno imali. Odluka da se slijetanje izvrši u Rimu ukazuje na to da je problem na brodu pažljivo procijenjen i da nije zahtijevao hitno slijetanje na bližu lokaciju.

