OTVOREN POLITIČKI I DIPLOMATSKI SPOR

Drama na granici: Slučaj gradonačelnika Banje Luke prerastao u politički incident s ozbiljnim optužbama na obje strane

Foto: Dejan Rakita PIXSELL
Vedran Balen
24.03.2026.
u 18:32

Ono što policija opisuje kao standardnu proceduru, sam Stanivuković vidi kao sustavno maltretiranje

Privođenje na granici, višesatno zadržavanje i optužbe za ponižavanje – slučaj gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića prerastao je iz rutinske policijske procedure u politički incident s ozbiljnim optužbama na obje strane. Stanivuković je u ponedjeljak navečer priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška jer je odbio pregled osobne prtljage, što hrvatska policija kvalificira kao prekršaj prema Zakonu o nadzoru državne granice. Nakon privođenja i pokretanja postupka, pušten je u utorak oko 13 sati.

No, ono što policija opisuje kao standardnu proceduru, sam Stanivuković vidi kao sustavno maltretiranje. Na društvenim mrežama tvrdi da je u posljednja dva mjeseca čak 14 puta bio podvrgnut pregledima, zadržavanjima i kontrolama, često uz korištenje službenih pasa. Upravo zbog toga ovaj put, kako kaže, nije želio dopustiti novi pregled.

"Ne tražim privilegije, nego dostojanstvo i slobodu kretanja", poručio je nakon izlaska, ističući da razumije pravo svake države da kontrolira granice, ali smatra da se to u njegovu slučaju pretvorilo u ponižavanje. Stanivuković tvrdi kako se prema njemu postupa drugačije nego prema drugim putnicima te da je riječ o "pitanju stava prema Srbima". Navodi da je svaki put bio detaljno pregledavan, a unatoč brojnim kontrolama – ništa sporno nikada nije pronađeno.

Policija, s druge strane, nije ulazila u šire komentare, već je naglasila da je odbijanje pregleda prtljage prekršaj koji zahtijeva postupanje, bez obzira na identitet osobe. Cijeli slučaj izazvao je i političke reakcije u Banjoj Luci. Stanivukovićevi suradnici organizirali su konferenciju za novinare ispred Generalnog konzulata Hrvatske, gdje su optužili hrvatske vlasti za "nehumano postupanje" i kršenje prava na slobodu kretanja. Zastupnik PDP-a Dragan Milanović pozvao je institucije Republike Srpske i BiH da reagiraju prema Hrvatskoj.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i kontekst nedavnih Stanivukovićevih istupa u Hrvatskoj. Naime, Stanivuković je nedavno u Gračacu sudjelovao na Svetosavskoj akademiji. Njegov govor tom je prilikom izazvao oštre reakcije u hrvatskoj javnosti jer je u svojem obraćanju spominjao i veličao Republiku Srpsku Krajinu, paradržavnu tvorevinu koja je postojala na dijelu teritorija Hrvatske tijekom rata od 1991. do 1995. godine.

U tom je govoru poručio kako se u Banjoj Luci "ne zaboravljaju Republika Srpska Krajina i Oluja", naglašavajući stradanja srpskog stanovništva te govoreći o tim krajevima kao "našima". Takve izjave protumačene su kao provokativne i suprotne ustavnom poretku Republike Hrvatske. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH osudilo je Stanivukovićeve izjave, naglašavajući da se od svih gostiju u zemlji očekuje poštovanje suvereniteta Hrvatske. Upravo od tog trenutka, tvrdi Stanivuković, počinju i njegovi problemi na granici. On smatra da je riječ o politički motiviranom pritisku, dok službene institucije zasad ostaju pri stavu da je riječ o provođenju zakona.
KU
Kujttim
18:45 24.03.2026.

Dodatno pooštriti postupanje prema Stanivukoviću iz razloga jer sustavno blati hrvatsku policiju. Samo ošto i još rigoroznije, a bilo bi dobro i da dobije nekoliko šamara.

DE
Delumbija
18:41 24.03.2026.

Ovom balavom malom velikosrbinu treba zabraniti ulazak u Hrvatsku i ostale zemlje EU. Zašto uopće toliko često ide u omraženu usta šku drzavu?

Avatar Marko
Marko
18:52 24.03.2026.

Stanivuković tvrdi kako se prema njemu postupa drugačije nego prema drugim putnicima.To je istina jer drugi putnici ne gnoje po Hrvatskoj..

