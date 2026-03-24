Poslodavci u Hrvatskoj na mukama, 'kukaju' da nema tko raditi: Stručnjaci objasnili gdje je zapelo

U veljači ove godine broj osiguranika u sustavu socijalnih osiguranja bio je tek oko 14 tisuća veći nego godinu ranije, dok se stopa rasta spustila na manje od jedan posto. Prijašnjih je godina zaposlenost rasla po godišnjim stopama od tri do četiri posto, no novo zapošljavanje sada usporava, a poslodavci sve više 'kukaju' zbog manjka radnika. Istodobno, podzaposlenost žena i starije populacije je visoka, a Hrvatska i dalje ima velik udio neaktivnih građana: onih koji se ne školuju, nisu među nezaposlenima i ne traže posao. Raste pritisak na još snažniji uvoz stranih radnika. – Glavni razlog zašto novo zapošljavanje usporava vjerojatno nije manjak potražnje, nego to što smo udarili u zid s ponudom. Ekonomija nam i dalje raste, a možda je najjasniji simptom kroničnog nedostatka radnika rast plaća – komentira Marina Tkalec, analitičarka Ekonomskog instituta Zagreb.