U veljači ove godine broj osiguranika u sustavu socijalnih osiguranja bio je tek oko 14 tisuća veći nego godinu ranije, dok se stopa rasta spustila na manje od jedan posto. Prijašnjih je godina zaposlenost rasla po godišnjim stopama od tri do četiri posto, no novo zapošljavanje sada usporava, a poslodavci sve više 'kukaju' zbog manjka radnika. Istodobno, podzaposlenost žena i starije populacije je visoka, a Hrvatska i dalje ima velik udio neaktivnih građana: onih koji se ne školuju, nisu među nezaposlenima i ne traže posao. Raste pritisak na još snažniji uvoz stranih radnika. – Glavni razlog zašto novo zapošljavanje usporava vjerojatno nije manjak potražnje, nego to što smo udarili u zid s ponudom. Ekonomija nam i dalje raste, a možda je najjasniji simptom kroničnog nedostatka radnika rast plaća – komentira Marina Tkalec, analitičarka Ekonomskog instituta Zagreb.
Poslodavci u Hrvatskoj na mukama, 'kukaju' da nema tko raditi: Stručnjaci objasnili gdje je zapelo
Komentara 16
Ja sam u mirovini i dobra zdravlja,ali me nitko neće zaposliti na 4 sata...
Ne fali ni jedan radnik, neka rade s tim što imaju.Stvar je samo u lakomosti jer u godini neće zaraditi milijun nego "samo" pola milijuna.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Umjesto domaćih stručnjaka i majstora uzimaju se uvozni nestručnjaci i neradnici. Gledam po gradilištima , i čudim se poslodavcima gdje im je računica , kad tri uvozna naprave manje nego jedan balkanac. Ok , imamo i mi nesposobne i neradnikee bez škole , ali ti su prešli u političare da ne smetaju po gradilištima.