Anto Beko: 'Ova mi je nagrada dodatni vjetar u leđa'. Dobitnicima Večernjakove domovnice stižu čestitke sa svih strana

Iako je od spektakularnog uručenja najprestižnije nagrade u hrvatskom iseljeništvu “Večernjakove domovnice 2026.” u Kongresnoj dvorani Kurhausa u Bad Homburgu u Njemačkoj, prošlo već više od tjedana dana, još uvijek dobitnicima, a bilo je ih 18-ero, stižu osobno i preko društvenih mreža brojne čestitke sa svih strana. To nam je potvrdio i Anto Beko iz Knittelfelda u austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj, dobitnik ovogodišnje Večernjakove domovnice 2026., koji je prema glasovima čitatelja portala Večernjeg lista i Fenix-magazina, proglašen najpopularnijim glazbenikom hrvatskog iseljeništva.

“Ponajviše čestitki sam dobio iz mojih dviju domovina, rodne Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mnogi su iznenađeni kada čuju koliko sam glasova čitatelja odnosno moje publike osvojio. Čak 40.196 osoba iz svih dijelova svijeta glasalo je za mene. Ne samo iz europskih nego i prekomorskih zemalja, SAD-a, Kanade, Australije. Od svuda gdje žive Hrvati. Hvala svima!”, rekao je ponosno Beko za Večernji list, dodavši: “Nagrada Večernjakova domovnica je potvrda da sam na pravom putu. I dodatni mi je vjetar u leđa za nastavak mog glazbenog rada”.

S Večernjakovom domovnicom u rukama, Anto je svoju sreću podijelio ne samo sa svojim najmilijima, svojom suprugom i dvije kćeri nego i s brojnim ostalim sudionicima spektakla. I to već u dvorani Kurhausa u Bad Homburgu, nekadašnjoj ljetnoj rezidenciji cara Wilhelma II, gdje je također dobio pregršt čestitki. Među čestitarima su bili i visoki hrvatski politički dužnosnici, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je na Večernjakovoj domovnici bio i izaslanik predsjednika Vlade RH, te potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, kao i ministar demografije i useljeništva RH Ivan Šipić.

Nazočni su bili i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, ali i druge poznate osobe iz hrvatskog javnog života. Među njima je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je također čestitao svom zemljaku Beki na osvojenoj nagradi. A, tema razgovora sigurno je bila, uz ljubav prema domovini, vjeri i Vatrenima, i navijačka himna posvećena hrvatskim sportašima “Igraj Hrvatska”, kojom je Beko osvojio publiku širom svojih dviju domovina i hrvatskog iseljeništva. A kada smo kod nogometa moramo također spomenuti i susret i međusobne čestitke Ante Beke i nogometaša njemačkog TSG 1899 Hoffenheima Andreja Kramarića, koji je proglašen za “Osobu godine” i nagrađen “Večernjakovom domovnicom 2026”.

Sve te čestitke i svi ti susreti bili su za Beku, kako nam je rekao, “izuzetno velika čast”. I naravno jedinstvena prilika za foto-šuting (photoshooting). Jer taj veliki uspjeh, ne samo za Antu, nego i za sve ostale dobitnike Večernjakove domovnice, ove godine jubilarne 20., kojim su ispisali povijest ove najprestižnije nagrade iseljenih Hrvata, svakako mora biti ovjekovječen. Ali, ovjekovječen mora biti i impresivan podatak da je “više od 300.000 ljudi ove godine na portalima Večernjeg lista i Fenix-magazina, glasovalo za svoje ljubimce”. Podatak koji nam je dao glavni inicijator i organizator Večernjakove domovnice, poznati hrvatski novinar i urednik Stipe Puđa. Puđi također treba zahvaliti na svemu što već dva desetljeća čini da je ova prestižna nagrada prepoznata, ne samo u izvandomovinstvu, nego i u domovini od hrvatskog političkog vrha i šire, kao i diljem svijeta, gdje god žive Hrvati.