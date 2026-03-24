INA se oglasila o količini goriva: Evo može li doći do nestašice

Ina je u utorak priopćila da osigurava kontinuiranu opskrbu gorivom svojih crpki i veleprodajnih kupaca, iako zbog povećane koncentrirane potražnje može doći do povremene i kratkotrajne nedostupnosti određenih goriva na pojedinim lokacijama. Potražnja na Ininim maloprodajnim lokacijama jučer je bila trostruko veća u odnosu na uobičajenu razinu prije aktualnih tržišnih poremećaja, kažu u Ini.

Kada je riječ o plavom dizelu, Ina kaže da se nastoji održati ravnoteža kako bi gorivo bilo dostupno svim kupcima, pa je generalno dozvoljeno točiti do 250 litara. "Razmjeri povećane potražnje vidljivi su i iz podatka da je prodaja plavog dizela u prvom tjednu ožujka bila 400 posto viša (peterostruko povećanje) u odnosu na isto razdoblje prošle godine", kaže se u priopćenju Uprave Ine. Ističe se da je Ina spremna pravovremeno odgovoriti na sve izazove. Kompanija podsjeća da trenutačnu situaciju na globalnom tržištu obilježava nagli rast cijena, te da su u ovom trenutku prisutni i izazovni uvjeti opskrbe na regionalnim tržištima, ponajprije potaknuti sukobom na Bliskom istoku.

Ina izvješćuje da Rafinerija nafte Rijeka proizvodi dizel i druga goriva punim kapacitetom te prerađuje kombinaciju domaće i uvozne sirove nafte nabavljene po tržišnim uvjetima na Mediteranu. Ukupna godišnja proizvodnja domaće sirove nafte u 2025. godini prerađena je u Rafineriji nafte Rijeka, piše u priopćenju, uz dodatak da Ina nije izvozila domaću sirovu naftu na druga tržišta, a isti pristup zadržat će i u 2026. godini.

Napominje se da je novo postrojenje za obradu teških ostataka u fazi pokretanja i probnog rada, a njegovim puštanjem u puni pogon očekuje se povećanje proizvodnje dizela do 30 posto, čime će se dodatno ojačati sigurnost opskrbe domaćeg i regionalnog tržišta.

Operativni direktor Rafinerije i marketinga u Ini Goran Pleše istaknuo je za Hinu da je Ina na vrijeme osigurala opskrbu sirovom naftom za svoju rafineriju za sljedeće razdoblje te da Hrvatska trenutačno raspolaže dostatnim zalihama naftnih derivata. "Zalihe potrebnih goriva na zadovoljavajućem su nivou, pa glavni izazov u Hrvatskoj nije ukupna dostupnost goriva, već preopterećenost logističkih kapaciteta", ističe Pleše.

"Svih goriva ima te Ina kontinuirano opskrbljuje svoje benzinske postaje i veleprodajne kupce. Konkretno za plavi dizel, uoči poskupljenja potražnja za plavim dizelom znala je skočiti i do 400 posto u odnosu na isto razdoblje lani, što privremeno isprazni spremnike na pojedinim benzinskim postajama unatoč dodatnim logističkim kapacitetima", naveo je Pleše.

Naglasio je i da postoji potencijal za osjetno povećanje domaće proizvodnje plina te u sljedećim godinama očekuje zaustavljanje trenda pada, uz zadržavanje proizvodnje nafte na postojećim razinama. "Ina ima 12 izgrađenih i testiranih plinskih bušotina na kopnu koje može privesti proizvodnji kroz dvije do tri godine sukladno važećoj regulativi. Ključan preduvjet za izgradnju priključnih plinovoda i bržu realizaciju tih projekata jest učinkovitije i brže ishođenje svih potrebnih dozvola te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa", kaže Pleše.