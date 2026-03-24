Je li MAGA slomila Trumpa? Prisilili su ga na još jedan zaokret

Donald Trump je pod snažnim pritiskom vlastite MAGA baze prisiljen na još jednu naglu promjenu smjera u ratu protiv Irana, piše njemački list Die Welt. Samo nekoliko tjedana nakon što je naredio američke zračne napade na Iran i zaprijetio uništenjem iranske energetske infrastrukture ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac, američki predsjednik je u ponedjeljak najavio produženje roka za pet dana. Trump je izjavio da su njegovi pregovarači već dva dana u razgovorima s Iranom te da je Teheran pristao odustati od nuklearnog oružja zahvaljujući američkoj prijetnji bombardiranjem. Međutim, Iran demantira da bilo kakvi pregovori uopće traju, dok Izrael nastavlja svoje vojne operacije. Prema analizi Die Welta, pravi razlog Trumpov zaoketa nije stanje na Bliskom istoku, već rastući nemir unutar MAGA pokreta i ozbiljni ekonomski problemi u SAD-u. Cijene nafte su naglo skočile, burze su zabilježile padove, a američki energetski sektor upozorava da je onemogućeno planiranje velikih ulaganja – što je ključno za Trumpov plan razvoja venezuelanske nafte nakon svrgavanja tamošnjeg režima.

Ne samo da nezadovoljstvo Trumpom raste među utjecajnim predstavnicima pokreta svakim danom iranskog rata, već je i izraelska vlada sve više podvrgnuta oštrim kritikama. To Trumpu predstavlja dva problema. S jedne strane, optužuju ga za slabost. Na primjer, zato što navodno daje prioritet interesima Izraela nad "Amerikom na prvom mjestu" i dopušta da ga premijer Benjamin Netanyahu iskorištava. S druge strane, antisemitski i antiizraelski osjećaji unutar pokreta Maga otvoreno izlaze na površinu i uzrokuju razdor u republikanskoj bazi. Slična nezadovoljstva iznose i utjecajni MAGA influenceri, a neki upozoravaju da bi nastavak rata mogao dovesti do teškog poraza republikanaca na predstojećim izborima za Kongres.

Izjave bivšeg šefa protuterorističke službe Joea Kenta ilustriraju ovaj razvoj događaja. Mnogi od "ključnih donositelja odluka" u Bijeloj kući nisu bili pod utjecajem "nalaza 18 američkih obavještajnih agencija, već brojnih izraelskih predstavnika". Trump stoga "nije dobio priliku čuti glasove protivljenja", tvrdio je Kent, koji se smatra teoretičarem zavjere, u intervjuu s novinarkom Mage Megyn Kelly. Kelly je, pak, javno pozvala na uklanjanje američkog senatora Lindseyja Grahama iz Trumpovog užeg kruga. "Ne želim čuti ni riječi od tipa bez djece koji očajnički želi poslati naše sinove i kćeri u kopneni rat u Iranu", napisala je. Graham je među najglasnijim zagovornicima napada na Iran, kao i utjecajna politička komentatorica Laura Loomer, koja i sama oštro kritizira Joea Kenta. Takva podijeljena baza nije dobar temelj za Trumpa. Trumpova popularnost rapidno pada otkako je rat počeo – prema posljednjim anketama, gotovo 60 posto Amerikanaca nezadovoljno je njegovim vođenjem politike. Cijena benzina porasla je za više od dolara po galonu, što se osjeća i na cijenama hrane i drugih dobara. Dok Izrael nastavlja operacije protiv Irana i njegovih saveznika, unutar američke desnice sve se glasnije čuju kritike da Trump dopušta da ga Izrael instrumentalizira umjesto da se drži doktrine „America First“. Studeni se čini daleko. "Ali ako ove brojke ostanu ovakve, vidjet ćemo masakr na međuizborima", upozorava desničarski radijski voditelj Jesse Kelly. Trenutne ankete pokazuju da demokrati imaju pet bodova prednosti nad republikancima.

Paralelno s tim, Trumpova popularnost stalno opada od početka rata. Gotovo 60 posto američkih građana nezadovoljno je njegovim učinkom – brojka koja ga čini gotovo jednako nepopularnim kao što je bio na kraju svog drugog mandata u siječnju 2021. Ono što je posebno opterećujuće za mnoge Amerikance jest naglo povećana cijena benzina. Od početka napada, cijena po galonu porasla je za više od jednog dolara. To će vjerojatno utjecati i na drugu potrošačku robu. U međuvremenu, Trump i njegov tim pokušavaju okriviti demokrate za kaos na američkim zračnim lukama, budući da je zatvaranje znatno smanjilo broj sigurnosnog osoblja. Međutim, zasad ta strategija nije bila uspješna. Die Welt zaključuje da Trumpa trenutno više brine unutarnja američka ekonomija i jedinstvo njegove baze nego vojna situacija na Bliskom istoku, što ga tjera na brzu deeskalaciju.

S druge strne Washington Post piše da natoč glasnim kritikama unutar konzervativnih krugova i predviđanjima da bi američka vojna akcija protiv Irana mogla označiti kraj „Trumpizma“, najtvrđi dio MAGA baze i dalje u velikom broju podržava predsjednika Donalda Trumpa. Prema posljednjoj anketi CBS News, čak 92 posto republikanaca koji se identificiraju kao MAGA odobrava vojnu akciju protiv Irana. Taj iznimno visok postotak pokazuje da, barem za sada, osobna odanost Trumpu nadjačava ideološke nedoumice oko „America First“ politike koja je nekad obećavala izbjegavanje novih ratova. Članak u Washington Postu, izravno se suprotstavlja narativima o „pukotini u MAGA pokretu“. Iako su neki utjecajni glasovi, poput konzervativnog novinara Christophera Caldwella u The Spectatoru, upozorili da je napad na Iran „dramatično u suprotnosti s željama baze“ i da bi mogao označiti „kraj Trumpizma“, stvarnost na terenu izgleda drugačije.

'MAGA je Trump', ponavljaju njegovi najvjerniji pristaše. Čak i kada se pojave kritike – od Tuckera Carlsona preko nekih online komentatora pa do ostavki poput one Joea Kenta – jezgra pokreta ostaje lojalna. Ankete pokazuju da podrška među MAGA republikancima doseže i do 90 posto, dok je ukupna podrška Trumpovim potezima među svim Amerikancima znatno niža.

Ipak, članak upozorava na potencijalne rizike. Ako se sukob oduži, ako porastu cijene goriva ili ako dođe do američkih žrtava, moglo bi doći do erozije podrške među nešto umjerenijim Trumpovim biračima i neovisnima. Mladi birači i oni koji su 2024. glasali za Trumpa, ali se ne smatraju tvrdom MAGA jezgrom, pokazuju veću skepsu. Trumpova administracija sukob s Iranom predstavlja kao nužnu preventivnu akciju u suradnji s Izraelom, s ciljem neutralizacije nuklearne prijetnje i iranskih proxy skupina. Predsjednik je više puta ponovio da SAD ne žele „beskonačni rat“, već brz i odlučan udarac. No kritičari unutar desnice tvrde da ovakva intervencija ide protiv same srži Trumpove poruke iz kampanje. Caldwell je napisao da je Trump „pritisnuo sreću“ i da je međusobno povjerenje između njega i pokreta ozbiljno narušeno. Za sada, međutim, brojke govore suprotno, MAGA se ne lomi. Lojalnost prema Trumpu osobno ostaje jača od bilo kakve političke nedosljednosti.