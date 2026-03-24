Rekao sam Židovima da napuste Belgiju, ona je kao i Nizozemska i Velika Britanija postaja noćna mora za Židove

Nakon što je nova šijitska teroristička organizacija Ashab al-Yamin u Europi zapalila sinagogu i ambulantna kola, ekstremno smo zabrinuti. Isti scenarij bio je u Australiji i nakon njega je uslijedio masakr na Hanuku na Bondi Beachu. U Kanadi je samo u ožujku zabilježeno nekoliko napada na sinagoge s pucnjavom i vjerujemo da je iza njih prisutnost Iranske revolucionarne garde. No za razliku od Michigana, židovska zajednica u Kanadi nema dozvolu za nošenje oružja i zaštitari tu ne mogu ništa učiniti. Rekao sam Židovima da napuste Belgiju, ona je kao i Nizozemska i Britanija noćna mora za Židove, ne može ih zaštiti. No trebali bi to učiniti za sebe, ne za nas, nego za svoju budućnost, upozorio je Amichai Chikli, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma na online briefingu koji o operaciji "Roaring Lion/Epic Fury" redovito organizira Europe Israel Press Association - American Middle East Press Association (EIPA - AMEPA). Chickli ističe kako iza svih najnasilnijih napada zadnjih godina, izuzev incidenta u Washingtonu koji počinio pripadnik latino zajednice, stoje islamisti.