MINISTAR ZA DIJASPORU I BORBU PROTIV ANTISEMITIZMA AMICHAI CHIKLI:

Rekao sam Židovima da napuste Belgiju, ona je kao i Nizozemska i Velika Britanija postaja noćna mora za Židove

Autor
Valentina Wiesner
24.03.2026.
u 18:02

Sustav obrane Izraela od zračnih napada učinkovit je 92 posto, uskoro će biti i više. Odluka o kraju rata je na Americi

Nakon što je nova šijitska teroristička organizacija Ashab al-Yamin u Europi zapalila sinagogu i ambulantna kola, ekstremno smo zabrinuti. Isti scenarij bio je u Australiji i nakon njega je uslijedio masakr na Hanuku na Bondi Beachu. U Kanadi je samo u ožujku zabilježeno nekoliko napada na sinagoge s pucnjavom i vjerujemo da je iza njih prisutnost Iranske revolucionarne garde. No za razliku od Michigana, židovska zajednica u Kanadi nema dozvolu za nošenje oružja i zaštitari tu ne mogu ništa učiniti. Rekao sam Židovima da napuste Belgiju, ona je kao i Nizozemska i Britanija noćna mora za Židove, ne može ih zaštiti. No trebali bi to učiniti za sebe, ne za nas, nego za svoju budućnost, upozorio je Amichai Chikli, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma na online briefingu koji o operaciji "Roaring Lion/Epic Fury" redovito organizira Europe Israel Press Association - American Middle East Press Association (EIPA - AMEPA). Chickli ističe kako iza svih najnasilnijih napada zadnjih godina, izuzev incidenta u Washingtonu koji počinio pripadnik latino zajednice, stoje islamisti.

VA
VanjaPlank
18:59 24.03.2026.

Pa kako iz tih divnih naprednih država za koje nam ljevica govori da se trebamo ugledati. A Koren i Goldštajn žive u miru u Hrvatskoj a stalno nam neke lekcije drže.Ispada da smo mi svemirski brod za mnoge te " napredne " države

Avatar Blokiran
Blokiran
18:32 24.03.2026.

Da je odluka na US, rat bi zavrsio jucer a kad razmislim, da nije vas ne bi ni poceo!

Avatar Retardo
Retardo
19:30 24.03.2026.

Dođite kod nas u Hrvatsku, ovdje vas svi vole.

