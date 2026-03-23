DVOJICA OPTUŽENA

Namamili ga u stan, prerezali mu vrat, tijelo dovezli do napuštene kuće i zapalili

Solin: Policija nastavlja očevid nedaleko od lokacije gdje je pronađeno tijelo nepoznate osobe
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.03.2026.
u 09:16

Mjesecima prije ubojstva Gilić je prijetio Vukušiću da će ga ubiti, a nakon što su ga on i Dokić namamili u stan, prerezali su mu vrat nekim oštrim predmetom.

Marko Gilić Brzi (45) i Igor Dokić (49) optuženi su za jedno od brutalnijih ubojstva koje se dogodilo tijekom 2025., a otkriveno je nakon što je zapaljeno tijelo Lovre Vukušića (45) nađeno u Rupotini Gornjoj poviše Solina. Motiv okrutnog ubojstva, kako je utvrđeno istragom je bila ljubomora, pa je Gilić optužen za teško ubojstvo iz niskih pobuda, dok se Dokić tereti za tzv. obično ubojstvo. Optužnicu je protiv njih dvojice podigao ŽDO Split, a obojica se nalaze u istražnom zatvoru koji im je određen u sklopu istrage zbog zloporabe droge.

Prema optužnici terete se da su 15. travnja 2025. namamili Vukušića u jedan splitski stan, a motiv je bila Gilićeva ljubomora zato što je navodno njegova bivša partnerica bila u vezi s Vukušićem. Mjesecima prije ubojstva Gilić je prijetio Vukušiću da će ga ubiti, a nakon što su ga on i Dokić namamili u stan, prerezali su mu vrat nekim oštrim predmetom. Nakon što su ga ubili, njegovo su tijelo odvezli do Rupotina gdje su ga zapalili u pokušaju da sakriju i prikriju zločin. Slučaj se počeo rasplitati 21. travnja 2025., kada je skupina mladića našla zapaljeno tijelo u napuštenoj kući. Nekako istovremeno, Vukušićeva majka je prijavila njegov nestanak, pa je policija tijekom istrage tog nestanka izuzela DNK majke te ga usporedila s DNK nađenog spaljenog tijela. Utvrđeno je da je riječ o Vukušiću, a utvrđeno je i vrijeme smrti. Istraga je zatim odvela istražitelje do Gilića i Dokića, koji su u međuvremenu bili uhićeni zbog droge

VI
virinvanizaćoška
09:41 23.03.2026.

Gilić i Dokić, čista hrvatska prezimena🤦‍♂️Bože sačuvaj nas.

