FOTO Jeste li znali da Jakov Jozinović ima slavnog strica? Malo tko bi ih povezao

Jakov Jozinović, dobitnik Večernjakove ruže u kategoriji Novo lice godine, jedno je od najzanimljivijih novih imena na domaćoj glazbenoj sceni, a njegov put prema slavi započeo je još u djetinjstvu. Prvi put je pred kamere stao kao 12-godišnjak u showu "Zvjezdice", a uspjeh je ponovio i 2021. godine u "Supertalentu", gdje je u oba natjecanja stigao do polufinala. Ipak, pravi je proboj ostvario na društvenim mrežama, gdje su njegove emotivne obrade bezvremenskih hitova Olivera Dragojevića, Gibonnija i Đorđa Balaševića postale viralne i na TikToku prikupile milijune pregleda, lansiravši ga u fokus šire javnosti diljem regije.

Iako je brzo postalo jasno da nije riječ o prolaznoj internetskoj senzaciji, već o izvođaču koji s lakoćom puni dvorane, mnogi ne znaju da Jakov dijeli prezime s jednim poznatim sportašem. Njegov stric je Darko Jozinović, proslavljeni bivši nogometaš i cijenjeni nogometni trener. Darko je u svojoj igračkoj karijeri ostavio dubok trag u klubovima poput Cibalije i Hajduka, no javnost ih rijetko povezuje jer djeluju u potpuno različitim sferama, glazbenoj i sportskoj.

Nogometna tradicija u obitelji Jozinović je snažna, jer je i Jakovljev otac, Ivica, također bio nogometaš vinkovačke Cibalije. Unatoč tome, mladi pjevač nikada nije krenuo njihovim stopama. Priznao je kako je "uvijek išao kontra" te da ga nogomet nikada nije privlačio kao primarni interes. Umjesto travnatog terena, izabrao je onaj zemljani, pa je čak šest godina trenirao tenis prije nego što se potpuno posvetio glazbi.

Dugoočekivana turneja Jakova Jozinovića krenula iz Splita, na rasprodani koncert stigao specijalnim liftom

Danas Jakov suvereno vlada najvećim pozornicama, od beogradske MTS dvorane i Sava Centra do zagrebačke Tvornice kulture, a krunom dosadašnje karijere smatra nadolazeći nastup u Areni Zagreb. – Arena je najveći moj potez i najviše vremena ulažem u nju, bit će to sigurno moj najljepši i najvažniji nastup do sada – izjavio je pjevač, koji je prije nekoliko dana osvojio i prestižnu medijsku nagradu "Večernjakova ruža" za Novo lice godine. Uz glazbenu karijeru i pripremu prvog albuma, paralelno studira novinarstvo, a zbog brojnih obveza privatni život mu je u drugom planu. – Nisam se jadan ni stigao zaljubiti, nemam baš vremena, ali bit će jednog dana i to, siguran sam – priznao je kroz smijeh.