Pale mu tetovažu Torcide na nozi, širi se stravična snimka: 'Ovdi će biti crno'

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koju mnogi ne žele ni pogledati do kraja. Na njoj se vidi kako nepoznata osoba brenerom pali tetovažu na nozi muškarca u boksericama, koji djeluje kao da je bez svijesti. U pozadini se čuje glas koji govori da je riječ o tetovaži Torcide Zagreb i da “to više ne postoji”. Snimka navodno prikazuje kako torcidaši kažnjavaju člana zagrebačke Torcide koji je cinkao Bad Blue Boyse, kritizirao vlastitu navijačku skupinu i dopisivao se s pripadnikom Grobara.

Snimka se povezuje s nedavnim događajima na Maksimiru, gdje su Bad Blue Boysi razvili transparente 'Tko to ovde peva?' i 'Torcida Beograd'. U navijačkim krugovima brzo se proširila priča o sukobu unutar scene, navodno je jedan član Torcide optužen za suradnju s rivalima, tj. s Grobarima, navijačke skupine beogradskog Partizana.

Na društvenim mrežama objavljen je niz poruka koje su razmjenjivali torcidaš i grobar. U njima se spominju Delije, pojedine ekipe BBB-a, ali i Torcidini prijatelji među navijačima Benfice. Nakon objave tih poruka uslijedio je brutalan obračun. Nakon što su torcidaša prebili Bad Blue Boysi, sačekušu mu je napravila i sama Torcida.

Neslužbeno se spominje i raspuštanje zagrebačkog ogranka Torcide, dok policija, kako su nam kratko potvrdili, istražuje cijeli slučaj.