KAOS U NAVIJAČKOM PODZEMLJU

Pale mu tetovažu Torcide na nozi, širi se stravična snimka: 'Ovdi će biti crno'

24.03.2026.
u 14:46

Snimka navodno prikazuje kako torcidaši kažnjavaju člana zagrebačke Torcide koji je cinkao Bad Blue Boyse, kritizirao vlastitu navijačku skupinu i dopisivao se s pripadnikom Grobara.

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koju mnogi ne žele ni pogledati do kraja. Na njoj se vidi kako nepoznata osoba brenerom pali tetovažu na nozi muškarca u boksericama, koji djeluje kao da je bez svijesti. U pozadini se čuje glas koji govori da je riječ o tetovaži Torcide Zagreb i da “to više ne postoji”. Snimka navodno prikazuje kako torcidaši kažnjavaju člana zagrebačke Torcide koji je cinkao Bad Blue Boyse, kritizirao vlastitu navijačku skupinu i dopisivao se s pripadnikom Grobara.

Snimka se povezuje s nedavnim događajima na Maksimiru, gdje su Bad Blue Boysi razvili transparente 'Tko to ovde peva?' i 'Torcida Beograd'. U navijačkim krugovima brzo se proširila priča o sukobu unutar scene, navodno je jedan član Torcide optužen za suradnju s rivalima, tj. s Grobarima, navijačke skupine beogradskog Partizana.

Na društvenim mrežama objavljen je niz poruka koje su razmjenjivali torcidaš i grobar. U njima se spominju Delije, pojedine ekipe BBB-a, ali i Torcidini prijatelji među navijačima Benfice. Nakon objave tih poruka uslijedio je brutalan obračun. Nakon što su torcidaša prebili Bad Blue Boysi, sačekušu mu je napravila i sama Torcida. 

Neslužbeno se spominje i raspuštanje zagrebačkog ogranka Torcide, dok policija, kako su nam kratko potvrdili, istražuje cijeli slučaj.

PUZ policija fizički sukob Torcida Zagreb Torcida

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
15:02 24.03.2026.

Cinker Grobarima. Pali!

