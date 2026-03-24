Marinko Jurasić
Kad se Tomašević hvali plaćama u Zagrebu, kiti se perjem Plenkovićeve Vlade

24.03.2026. u 09:14

Zagreb je uveo porez na prazne stanove od 5, a ne 8 eura/m², što je očekivano od stranke više srednje klase, ali onda je licemjerno glumatanje zagovarati redistribuciju bogatstva i socijalnu pravdu

Između prljavog grada i prljavih financija izbor većine na izborima u Zagrebu bio je – prljav grad. Čiste financije podigle su kreditni rejting Zagreba u očima Standard&Poor'sa za pet razina u pet godina. Zagreb je od špekulanta postao dobar investitor, od rizičnog pouzdan dužnik. To što se financijama upravlja za peticu, sjajna je vijest u doba nezapamćene globalne krize. Druga je stvar što taj dojam unatoč povećanom sufinanciranju sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja ne dijele svi u Zagrebu, osobito ne oni koji nisu ideološki miljenici gradske vlasti.  Ta "sitna" preraspodjela novca iz gradske blagajne ne utječe na ocjenu S&P-a.

Ključne riječi
Andrej Plenković Vlada Možemo! Grad Zagreb Tomislav Tomašević

berilo6003
09:42 24.03.2026.

AndyTexas
09:42 24.03.2026.

Niti Tomašević, niti Plenković nisu odgovorni za više plaće u Zagrebu. Odgovorno je to što je Zagreb glavni grad pa su tu sve državne institucije, sjedišta velikih tvrtki, a potom i svi oni koji žele biti u "centru zbivanja". Sjećam se da je i Podravka željela preseliti sjedište u Zagreb! A Tomašević (ili prije njega Bandić) sigurno nisu privukli nikoga najvišim prirezom u državi.

AndyTexas
09:18 24.03.2026.

Nedaj se Tomaševiću hrvatina poštena koja Može.

