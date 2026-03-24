Kad se Tomašević hvali plaćama u Zagrebu, kiti se perjem Plenkovićeve Vlade

Između prljavog grada i prljavih financija izbor većine na izborima u Zagrebu bio je – prljav grad. Čiste financije podigle su kreditni rejting Zagreba u očima Standard&Poor'sa za pet razina u pet godina. Zagreb je od špekulanta postao dobar investitor, od rizičnog pouzdan dužnik. To što se financijama upravlja za peticu, sjajna je vijest u doba nezapamćene globalne krize. Druga je stvar što taj dojam unatoč povećanom sufinanciranju sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja ne dijele svi u Zagrebu, osobito ne oni koji nisu ideološki miljenici gradske vlasti. Ta "sitna" preraspodjela novca iz gradske blagajne ne utječe na ocjenu S&P-a.