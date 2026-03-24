VOJNA NABAVA

Burna reakcija Milanovića: 'Mi kupujemo tenkove i Davidove praćke, dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda'

Zagreb: Izjave za medije predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove i Zorana Milanovića
Autor
Danijel Prerad
24.03.2026.
u 17:49

Ministar Anušić za to može izdati jamstveno pismo ili provizornu notu HDZ-a za štetu koju će napraviti – rekao je Milanović

Nabava protuzračnog sustava "Davidova praćka" iz Izraela, o čemu s Izraelcima pregovara ministar obrane Ivan Anušić, navela je predsjednika Zorana Milanovića na još jednu burnu reakciju. – Hrvatska neće kupovati bilo koji obrambeni sustav bez HV-a, to je vrsta nakupstva, na zelenoj tržnici. Ako on ili bilo tko želi ući u tu vrstu aranžmana, znači da je potrebna suradnja Hrvatske vojske, ljudi iz sustava zapovijedanja, s izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Ministar za to može izdati jamstveno pismo ili provizornu notu HDZ-a za štetu koju će napraviti – rekao je Milanović, koji je za Davidovu praćku rekao "da je i zadnji na svijetu, a nije, on je nadomjestiv".

Milanović se osvrnuo na činjenicu da Izrael već niz godina surađuje u prodaji, ali i kupnji, oružja sa Srbijom. Srbija je postala jedan od ključnih opskrbljivača Izraela streljivom. Izvoz naoružanja i streljiva iz Srbije u Izrael skočio je s 1,4 milijuna eura u 2023. na 114 milijuna eura u 2025. godini, prateći tako intenzitet izraelskih vojnih akcija u Gazi i Libanonu. Glavninu izvoza čini topničko i ostalo streljivo, a izraelski teretni avioni nastavljaju letjeti u Beograd i otkad je počeo izraelsko-američki napad na Iran. U svakom slučaju, Izrael sigurno, zbog aktualne situacije i potrebe za streljivom, a zbog blokade prodaje oružja u nizu država prema Izraelu, u Srbiji sigurno vidi dobrog partnera. Korisnijeg, u ovom trenutku, od Hrvatske. Srbija je potpisala ugovor vrijedan oko 335 milijuna dolara s izraelskom tvrtkom Elbit Systems za nabavu modernih samohodnih višecijevnih bacača raketa PULS te nabavlja i napredne bespilotne letjelice Hermes. Neka izvješća iz kolovoza 2025. spominju dugoročne planove i ugovore, čija bi ukupna vrijednost mogla dosegnuti čak 1,6 milijardi dolara.

– Znači, mi kupujemo tenkove i Davidove praćke, dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda kojeg vidimo kao sigurnosni problem. To nije počelo jučer, nego prije godinu dana, kada je od Izraela kupljen bacač raketa s dosegom od 300 km. A zašto su to prodali Srbiji, neka ih pita. Oni aktivno naoružavaju državu koju Plenković i njegov ministar nazivaju neprijateljem. Je li ti na vrh jezika da postaviš pitanje zašto? Ne – "to je saveznik". Saveznik od kojeg kupuješ Davidovu praćku, a oni naoružavaju Srbiju – rekao je Milanović ponovivši kako "Hrvatska vojska pod mojim zapovjedništvom neće sudjelovati u tome".

S druge strane, sigurno je da je izraelska protuzračna obrana najbolja na svijetu, iako nijedna ne može jamčiti stopostotnu obranu od svih projektila. Temelji se ne tri stupnja, a Davidova praćka je srednji stupanj, dizajniran za presretanje balističkih raketa srednjeg dometa, krstarećih raketa i bespilotnih letjelica dometa od 70 do 300 km. Tako da bi ovaj sustav bio direktna obrana i od izraelskog PULS-a i od hipersoničnih projektila CM-400, koje u Srbiji zovu Zagrepčanke, dometa 250 km i koje je Srbija kupila od Kine. S dometom do 300 km, jedna ili dvije bitnice "Davidove praćke" mogle bi pokriti velik dio hrvatskog teritorija, uključujući ključne gradove i stratešku infrastrukturu.

Dvije bitnice "Davidove praćke" koštale bi 700 do 800 milijuna eura, s oko 100 projektila. Za taj novac ne bi se mogla dobiti ni jedna bitnica Patriota s poštenom zalihom PAC presretača (košta PAC-3 4 milijuna dolara po komadu), a i europski SAMP/T sustav košta više. Jedna ova bitnica oko 500 milijuna eura, a svaka raketa oko dva milijuna eura. "Davidova praćka" ima cijenu bitnice između 300 i 350 milijuna eura, a svaki projektil oko milijun dolara. 
ZO
Zonasumraka4
18:27 24.03.2026.

Rekao bih svašta, ali da ne dobijem crveni, zna se što mislim

Avatar it it it
it it it
18:46 24.03.2026.

Ljut na Francuze. Ljut na Izraelce. Sutra će biti ljut na Anerikance. Jedino na Ruse nikad nije ljut. Pitam se zašto 🤔

Avatar dmitarX
dmitarX
18:42 24.03.2026.

Ajde sjasi vise mutivodo srpska

