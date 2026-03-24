DIV grupa obećava ubrzanje radova na raskrižju Širina u Solinu

DIV grupa potvrdila je da ostaje potpuno predana dovršetku projekta rekonstrukcije raskrižja Širina, jednog od najopterećenijih prometnih pravaca u Hrvatskoj. U priopćenju upućenom javnosti, kompanija se ispričala građanima zbog poteškoća u prometu koje traju tijekom izvođenja radova. „Svjesni smo da promet kroz Solin trenutačno predstavlja značajno opterećenje za građane. Ispričavamo se zbog neugodnosti i razumijemo snažno očekivanje da se projekt što prije dovrši“, navodi se u priopćenju DIV grupe.

Kompanija ističe da je projekt u proteklom razdoblju naišao na niz izazova, uključujući arheološka istraživanja, složene terenske uvjete te neplanirane neucrtane instalacije, koje povremeno usporavaju dinamiku radova. Unatoč tome, sve nepredviđene situacije rješavaju se brzo kako bi se zadržao kontinuitet izvođenja. Tijekom realizacije projekta bilo je potrebno zamijeniti dio izvođača kako bi se osigurala tražena kvaliteta i ubrzala dinamika radova. Do sada je u projekt uloženo više od 5 milijuna eura vlastitih sredstava DIV grupe, s ciljem stabilizacije i ubrzanog dovršetka, naglašavaju u kompaniji.

Posebno ističu završetak zahtjevnih, ali manje vidljivih radova temeljenja: izvedeno je 144 pilota promjera 1,5 metara, a neki su duboki više od 33 metra. Zbog vibracija i buke tijekom bušenja, radovi nisu mogli biti izvođeni noću, što je dodatno utjecalo na ukupnu dinamiku. Osigurana su i sredstva za dovršetak financiranja i proizvodnje čelične konstrukcije mosta do faze ugradnje. Proizvodnja konstrukcije već je u tijeku, a dodatni tehnički i operativni timovi angažirani su na praćenju projekta i na samom gradilištu. DIV grupa najavljuje da se u narednim tjednima očekuje vidljivo ubrzanje radova. „Još jednom se ispričavamo građanima zbog otežanog prometa. Svi naši resursi usmjereni su na to da se projekt dovrši u najkraćem mogućem roku i da se ukloni jedno od ključnih prometnih uskih grla u Hrvatskoj“, poručuju iz DIV grupe.