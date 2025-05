Dr. Josip Anđelo Borovac najbolji je mladi intervencijski kardiolog

Dr. sc. Josip Anđelo Borovac, specijalizant kardiologije na Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Split, dobitnik je nagrade "SCAI's Thirty in Their 30-ties" za mlade intervencijske kardiologe ispod 40 godina starosti za 2025. godinu, po izboru Udruženja za kardiovaskularnu angiografiju i intervencije (Society for Cardiovascular Angiography & Interventions).​ SCAI je jedno od najprestižnijih međunarodnih stručnih kardioloških udruženja iz područja invazivne i intervencijske kardiologije, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nagrada se dodjeljuje svake godine s ciljem priznanja i prepoznavanja izvrsnosti među kardiolozima u ranim fazama razvoja njihove invazivne kardiološke karijere. U cjelokupni kriterij ocjenjivačkog odbora SCAI-a vrednovane su različite stavke koje uključuju rad i aktivnost u kateterizacijskom laboratoriju te klinički rad u invazivnim procedurama, istraživačka postignuća i publikacije iz područja invazivne kardiologije, leadership pozicije u stručnim društvima i odborima te nacionalnu/međunarodnu prepoznatljivost na različitim projektima poput vođenja i sudjelovanja u nacionalnim/međunarodnim studijama i registrima iz područja kardiologije.

U svom kliničkom radu dr. Borovac je fokusiran na intervencijsko liječenje cjelokupnog spektra koronarne bolesti srca. Dr. Borovac je, među ostalih 29 laureata, prvi dobitnik navedene nagrade iz područja Europe te mu ovim putem čestitamo na promoviranju izvrsnosti koja dolazi iz KBC-a Split.

Navedena nagrada mu je osobno uručena prije tjedan dana na završnoj ceremoniji godišnjeg centralnog sastanka "SCAI 2025 Scientific Sessions", koji se ove godine održao u Washington D.C.-u u SAD-u. Prestižna svjetska nagrada koju je ovaj specijalizant završne, pete godine specijalizacije odnio u konkurenciji s brojnim priznatim svjetskim intervencijskim karidiolozima, međutim, neće odvesti splitskog kardiologa ni iz matične bolnice ni iz Hrvatske.

– Ova je nagrada pokazatelj da će predan rad, u kliničkom i znanstvenom smislu, biti prepoznat i vrednovan na međunarodnoj razini. To mi je, naravno, drago i nagrada je dobar poticaj za daljnji rad i usavršavanje u struci. Namjeravam ostati u Hrvatskoj i Splitu. Naša Klinika za bolesti srca i krvnih žila najpropulzivnija je u KBC-u Split te okuplja čitav niz vrhunskih stručnjaka i kolega s kojima mi je zadovoljstvo dijeliti radni prostor – kazao nam je dr. Josip Anđelo Borovac.