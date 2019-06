Dovoljno mentora za liječnike bez dana staža?

Na četiri Medicinska fakulteta u Hrvatskoj godišnje diplomira oko 590 studenata medicine, a u obiteljskoj medicini radi 2337 liječnika, u Zavodima za hitnu medicinu 179 doktora s dvije godine radnog iskustva, 313 s tri i više godine radnog iskustva.

Tako na problem skorašnjeg izlaska prve generacije liječnika koji neće odraditi stažiranje odgovaraju iz Ministarstva zdravstva. Tim podacima iz Ministarstva žele poručiti kako ima dovoljno mentora za one mlade doktore koji se odluče za rad pod mentorstvom na šest mjeseci, koliko propisuje Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Taj će Pravilnik u praksu stupiti s 1. srpnjem ove godine i prvom generacijom liječnika koji će “s fakulteta u ordinaciju”. Odnosi se to, dakako, na one koji se ne odluče na neku specijalizaciju, odnosno one koji čekaju natječaj za konkretnu specijalizaciju. Obiteljski liječnici već su upozorili na manjkavosti tog Pravilnika upravo u smislu da nije organizirano mentoriranje te da ih nema dovoljno za takav nadzor niti imaju vremena za rad s mladim doktorima.

Zašto smo uopće ukidali staž nije poznato ni izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, pomoćniku ministra zdravstva, koji kaže da je to rezultat pregovora pri ulasku Hrvatske u EU te da takvu praksu ima nekoliko zemalja Unije.

– To je samo jedan dio naše politike obrazovanja medicinskih kadrova. Sve treba promatrati u cjelini pa tako i te promjene. Iskustva nekih zemalja kažu da je takav način pripremanja mladih liječnika za samostalan rad dobar. Mi ćemo tek stjecati iskustva na tom području – komentira dr. Beroš dodajući da je moguće vratiti i stažiranje, ali da moramo biti svjesni kako je u tom slučaju riječ o nekoliko godina pregovora i razgovora s Europskom unijom.