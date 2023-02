Dovezao se do kuće bivšeg nogometaša Daria Zahore pa bacio ručnu bombu

Tihomir T. (44) završio je iza rešetaka zbog nedozvoljenog držanja oružja i općeopasne radne, odnosno bacanja ručne bombe na kuću bivšeg nogometaša Daria Zahore. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Pritvoren je zbog događaja koji se zbio 11. veljače u 1.50 u Ulici Gornji Bukovec.

Sumnjiči ga se da se tada Citroenom dovezao na spomenutu, a sa sobom je ponio i ručnu bombu. Kada je došao do kuće Daria Zahore, Tihomir T. sumnjiči se da je ručnu bombu koju je ponio sa sobom bacio na prilazni put kuće. Bomba je eksplodirala, a u toj eksploziji je oštećena Zahorina kuća i dvorište, te dvije obližnje kuće u vlasništvu 38-godišnjaka i 69-godišnjakinje.

Nakon što je bacio bombu, Tihomir T. se odvezao, a tijekom bijega se zaustavio nedaleko mjesta eksplozije, kako bi, kažu u zagrebačkoj policiji, na obližnji zapušteni teren odbacio transportno kućište bombe. Potom se odvezao kući, no automobil kojim se dovezao i odvezao do Zahorine kuće, za njega se pokazao kobnim. Jer to je bio trag koji je zagrebačku policiju doveo do njega, a našli su i odbačeno transportno kućište bombe. Što je motiv ovog napada nije poznato.

Zahora je bivši nogometaš, koji je svojevremeno igrao za Dinamo i mladu reprezentaciju Hrvatske, a nakon igračke karijere njegovo se ime mu se znalo spomenuti u novinskim crnim kronikama jer je već bio žrtva napada. Tako je u kolovozu 2022. u Fijanovoj ulici u Zagrebu zapaljen BMW X5 kojim se koristio Zahora. Automobil je zapravo bio u vlasništvu tvrtke registrirane na Darka J. kojem je svojevremeno u Porsche bila postavljena eksplozivna naprava. Dario J. je vozio automobil, a da nije ni znao da je u njemu eksplozivna naprava, no zbog sumnjivih zvukova, automobil je odvezao na servis i tada je u njemu nađena paklena naprava koja je trebala biti aktivirana iz daljine. Djelo je okarakterizirano kao pokušaj teškog ubojstva za što su osumnjičeni Anto Roso i Zoran Margetić.

Što se pak tiče paleža vozila u Fijanovoj u kolovozu lani, za to su osumnjičeni Antonio J. i Leon Č. Oni su uhićeni mjesec dana nakon paleža, a tada je utvrđeno da su po prednjem djelu vozila prolili zapaljivu tekućinu. Zahora ni tada nije bio voljan komentirati palež vozila kojeg je koristio, a što je motiv tog paleža i sadašnje eksplozije nije poznato.

>> VIDEO: Grob Miroslava Ćire Blaževića dan nakon posljednjeg ispraćaja