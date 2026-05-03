Dostojanstvene plaće radnicima su ustavno pravo, a kapitalistima i političarima one su ustavna obveza

Svake godine prvog dana mjeseca maja političarima su puna usta radnika i njihovih prava. Predsjednik Novog sindikata i veteran hrvatske sindikalne scene Mario Iveković temom radnika bavi se svaki dan. I tako punih 30 godina. Za Obzor govori o tome koliko su radnici u Hrvatskoj danas blizu dostojanstvenog života, o sve većem jazu između javnog i privatnog sektora, koliko smo kao država fer prema stranim radnicima koje nekontrolirano uvozimo, ali i otkriva je li optimist kad je riječ o budućnosti sindikalizma u Hrvatskoj.



Kaže premijer Andrej Plenković da su njegove vlade napravile najveće iskorake u rastu plaća i mirovina, da je standard u Hrvatskoj nikad bolji, a nezaposlenost nikad manja. Je li u pravu? Točno je da su plaće porasle dvostruko, ali kada porast umanjimo za inflaciju, dolazimo do realnog rasta od 40-50%. Što se tiče mirovina, i one su rasle, ali je zabrinjavajuće to da je udio mirovina u plaćama smanjen s nešto više od 40% na 38-40%.