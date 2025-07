Dostavljači najavili prosvjed ispred Wolta: 'Ovo je robovlasništvo'

Nader Wahsh, jedan od organizatora prosvjeda koji će se održati u četvrtak u Zagrebu, najavio je da će se sudionici okupiti na Velesajmu, odakle će oko 10 sati krenuti prema uredu Wolta, gdje planiraju stići oko 11. Prosvjednici će dolaziti automobilima, skuterima i biciklima, a ispred Woltova ureda održat će se govor, uz nadu da će ih netko primiti. Očekuju da će Woltova aplikacija taj dan biti blokirana, kao što je bila tijekom nedavnog štrajka, te da će im se pridružiti i dostavljači drugih aplikacija, piše Dnevnik.hr. Pred Wolt dolaze s 12 zahtjeva, među kojima je Wahsh izdvojio najvažnije.

"Želimo da vrate cijenu rada koja je bila prije – da start bude 2 eura. Prije je start bio 14,5 kuna. Sada je 1,37 eura za automobile, a za bicikle još manje, odnosno sad je manji. Također tražimo da se prvih pet kilometara plaća 40 centi po kilometru, a svaki nakon 60 centi. Umjesto da nam zbog inflacije povećaju naknadu jer su isto učinili restoranima i kupcima, nama su je spustili", rekao je za Dnevnik.hr.

Navodi da su se primanja, kako stranih tako i domaćih radnika, u nešto više od godinu dana gotovo prepolovila. "Prije bismo za 10 sati dnevno, pet ili šest dana tjedno, zaradili 2000 eura bruto, od čega bi nam ostalo oko 1300 eura neto. Sada je za isto radno vrijeme prosječna netoplaća oko 800 eura", tvrdi Wahsh.

Wahsh je istaknuo da je veliki broj radnika doveo do toga da nitko više ne može dovoljno zaraditi jer jednostavno nema dovoljno dostava. "Nema dovoljno dostava. Ako nemate dostavu, to se ne smatra radnim vremenom. Sada moramo raditi 12 – 14 sati. To je robovlasništvo. Neki koji rade preko agregatora ne mogu skupiti ni 500 eura plaće", rekao je. Također je kritizirao oglase agregatora koji oglašavaju osmosatno radno vrijeme, pojašnjavajući da se to odnosi samo na vrijeme provedeno u dostavi, dok stvarno radno vrijeme počinje prijavom u aplikaciju, a završava odjavom — upravo to traže da im se prizna.

Wahsh je naglasio da radnici imaju lošu komunikaciju i s Woltom i s agregatorima. Procjenjuje da oko 80 posto dostavljača čine strani radnici koji uglavnom rade preko agregatora, dok domaći češće rade preko obrta. Problem za strane radnike je što im boravak u Hrvatskoj ovisi o poslu, pa se rijetko usude žaliti na uvjete ili sudjelovati u dugotrajnim štrajkovima, jer bi u slučaju otkaza mogli biti deportirani, kaže Wahsh.

"Radnici nemaju ni normalno zdravstveno osiguranje. Vama može u parku, dok čekate dostavu, nešto pasti na glavu i niste pokriveni. Imate osiguranje samo za vrijeme dostave. Osim toga, agregatori računaju rad po kiši, na blagdan ili iza ponoći kao i svaki drugi. Oni kupcu naplate više, ali nama ne daju više", rekao je.

Zbog svega toga, organizatori traže ukidanje agregatora i uspostavu izravne suradnje s Woltom. Wahsh smatra da bi tada Wolt zapošljavao samo one dostavljače koji su im stvarno potrebni, što bi dovelo do boljih uvjeta, a vjeruje i da bi mnogi sadašnji radnici ipak ostali jer Wolt stalno traži nove dostavljače.