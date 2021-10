Došetao na pozornicu i ošamario guvernera: Navodno ga razljutilo cijepljenje supruge

Inauguraciju iranskog guvernera prekinuo je muškarac koji je izašao na pozornicu i lupio ga po licu. Navodno je bio bijesan jer je njegovu suprugu protiv koronavirusa cijepio muškarac.

Abedin Khorram imenovan je za guvernera provincije Istočni Azerbajdžan na sjeverozapadu Irana, a za vrijeme svečanosti dobio je snažan udarac koji je zbog mikrofona odjeknuo prostorijom, navodi Daily Mail.

Muškarac i guverner krenuli su se naguravati, no brzo je dotrčalo osiguranje koje je napadača maknulo s pozornice. Dok su ga izvodili iz prostorije, srušili su i zastor koji bio na vratima.

Man slaps Iran's IRGC Commander/Governor Abedin Khorram on the face in his inauguration ceremony.



What a sound...... Bang.... pic.twitter.com/epm5peXw4w