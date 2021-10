Izrugivao se koroni pa završio na kisiku: 'Jedva da sam mogao udahnuti, uplašio sam se kao nikad'

Inače živi u Švicarskoj, no prije tri tjedna stigao je u Hrvatsku pomoći punici i puncu te se zarazio koronavirusom. Dražen Posavec (57) imao je ozbiljne simptome, a sada je u KB Dubrava spojen na kisik.

- Strašno su me boljeli glava i leđa, a temperatura je neprestano išla do 39. Mislio sam da ću sve to nekako izgurati. A onda, u subotu, počeo sam teško disati. Stanje mi se tako brzo pogoršavalo da u trenutku kad je došla Hitna, jedva da sam uopće mogao više udahnuti. Uplašio sam se kao nikad. Iznenadila me ta brzina kojom sam od manjih problema s disanjem dogurao do potpunog gušenja - ispričao je za 24sata te kazao kako nije cijepljen protiv koronavirusa.

- Jednom riječju - tvrda glava. Imao sam šansu cijepiti se u firmi u kojoj radim u Švicarskoj. Cijepilo se preko 90 posto zaposlenika. Samo smo ja i još nekoliko radnika bili ti skeptici koji nisu vjerovali ni u cjepivo ni u koronu. Štoviše, koroni smo se izrugivali. Govorio sam da je to jedna mala gripica. A gripu sam imao sto puta pa prema tome, nisam mislio da će ovo biti drugačije. O, kako sam se prevario. Tu sam se iz bolničkog kreveta raspitivao kada se mogu cijepiti. Rekli su mi ništa prije travnja. Ali u travnju sam prvi u redu - rekao je Dražen kojemu je stanje iz dana u dan sve bolje, no prima velike količine lijekova zbog teške upale pluća.

Na COVID odjel KB Dubrava ne smije se ući bez maske i odijela. Brojni pacijenti tamo smješteni bore se za udah i ne mogu normalno disati. Mnogi proživljavaju agoniju i u strahu su.

- Tu sam ja, tu sam, u blizini, ne bojte se. Sada će vam biti bolje. Ako ne budete mogli disati, pozvat ćete me. Sada se samo smirite - govori medicinska sestra starijem gospodinu koji je grčevito stišće za ruku.

U KB Dubrava, od 63 hospitaliziranih na COVID odjelu, 13 pacijenata je na respiratoru. O njima se brine glavna sestra COVID intenzivne jedinice Danijela Kralj - Husejna (47).

- Najgore je bilo u početku dok još ništa nismo znali o ovoj bolesti. Strah, panika, bespomoćnost, toliko ljudi odjednom kojima je loše, kapaciteti premali za sve, osoblje koje puca po šavovima... Punih 17 dana nisam otišla kući svojoj djeci. Ovdje sam se tuširala, spavala, jela, radila. Nakon kratke pauze, opet sam ostala punih 13 dana u bolnici bez da sam otišla kući. Sada kad su i druge bolnice preuzele dio pacijenata na sebe, puno je lakše - rekla je sestra koja je tamo od prvog dana pandemije.

Dr. Tomo Lucijanić, voditelj respiracijskog centra, opisuje kako je posebno teško nazvati nečiju obitelj i priopćiti im najgore vijesti.

- Posebno je teško kada se radi o mlađim osobama. Ili kada bude cijela obitelj hospitalizirana i onda im moramo reći da je neki njihov član umro. Pokušavamo biti strogo profesionalni, ali nekad je nemoguće da vas ne svladaju emocije. Često sam od doma znao zvati u bolnicu da provjerim kako je neki od pacijenata - rekao je dr. Lucijanić.

Dodao je da je najmlađa osoba na COVID odjelu djevojka koja ima 24 godine te muškarac od 37 godina. Djevojka ima Downov sindrom, a mladić je bio potpuno zdrav. Preminule su im, kažu sestra Danijela i dr. Lucijanić, osobe od 42 i 43 godine uslijed naglog pogoršanja bolesti.

- Među hospitaliziranima je samo 20 posto cijepljenih - kaže dr. Lucijanić.

