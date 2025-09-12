Naši Portali
ŽUPANIJSKI SUD

Donesena još jedna osuđujuća presuda u predmetu vezanom uz nabavu softvera Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova

Evakuiran Županijski sud u Zagrebu zbog dojave o bombi
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 11:16

Tijekom 2017. godine, bivša je ministrica pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav, te je poduzimala radnje kako bi jednom o optuženih poduzetnika i njegovim trgovačkim društvima osigurala povlašteni položaj

Danas je Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska) donio osuđujuću presudu protiv vlasnika trgovačkog društva obuhvaćenog istragom o nabavi informacijskog sustava Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU). Prije tri mjeseca je, u istom je predmetu, bivša ministrica MRRFEU-a osuđena na dvije godine zatvora. Kako je prethodno izviješteno, bivša ministrica, bivši ravnatelj hrvatske Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) i dva vlasnika trgovačkih društava, zajedno s njihovim društvima, optuženi su zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem. Tijekom 2017. godine, bivša je ministrica pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav, te je poduzimala radnje kako bi jednom o optuženih poduzetnika i njegovim trgovačkim društvima osigurala povlašteni položaj. Neosnovano je povećala procijenjenu vrijednost nabave i odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva. Potom su društva toga poduzetnika pozvana da dostave svoje ponude, te im je na kraju dodijeljen ugovor po nerealno visokoj cijeni od 1,73 milijuna eura.

Nakon što je u listopadu 2017. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila postupak javne nabave zbog kršenja zakona o javnoj nabavi, danas presuđeni vlasnik trgovačkog društva je, zajedno s bivšom ministricom i drugim poduzetnikom, nastavio i 2018. poduzimati radnje s ciljem dodijele ugovora tvrtkama povezanim s tom dvojicom poduzetnika. Ugovor je na kraju sklopljen, a presuđeni vlasnik trgovačkog društva je pribavio korist u iznosu od približno 272 000 eura, na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske. Presuđen je na 11 mjeseci zatvora, koja je kazna zamijenjena radom za opće dobro.

