'Odlijepila' se Trumpova frizura

Nezgoda američkog predsjednika Donalda Trumpa nasmijala je cijeli svijet. Naime, pri ulasku u predsjednički avion, vjetar je počeo sve jače puhati i otkrio više nego li je trebao.

Dio Trumpove kose "odlijepio" se na zatiljku i podignuo se u zrak. Novinarka Ashley Feinberg objavila je snimku "nezgode" na Twitteru.

Poznato je da njegovu boju kose i "gnijezdo" na glavi ismijavaju svi, a pogotovo njegova miljenica – kći Ivanka. Trump se zaista trudi oko svoje frizure i vjeran je ovakvom izgledu već desetljećima. Budući da ne može utjecati na vjetar i vremenske neprilike, možda je vrijeme da promijeni frizuru.

Javnost se iznimno zabavlja događanjima u Trumpovom životu. Budući da je predsjednik SAD-a, u fokusu javnosti bi trebale biti političke odluke koje donosi i vanjska politika koja je u ovom razdoblju vrlo važna. Međutim, novinske stupce u SAD-u puni njegova specifična frizura i brak s Melanijom Trump, koji se ne čini idiličnim.

