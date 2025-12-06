Ne postoji hibridno-ratno djelovanje izvana. Sami smo te mučne teme otvorili i sami ih još uvijek možemo zatvoriti

Kako god okrenemo, ova će godina ostati upamćena kao godina nepotrebnog rasta polarizacije u hrvatskom društvu. Ali, pogrešno bi u ovom trenutku bilo tražiti uzroke te polarizacije ondje gdje ih nema, u nekakvom hibridno-ratnom djelovanju izvana, iz redova onih koji Hrvatskoj ne žele dobro, pa se navodno upiru (i u tome navodno uspijevaju) da hrvatsku državu i hrvatsko društvo unazade, izbace iz ravnoteže koja nas vodi kakvom-takvom napretku i relativno uspješnom razvoju. Teza o hibridnom ratu kao uzroku i motoru aktualne polarizacije u hrvatskom društvu intelektualno je lijena, jer ignorira naše "vlasništvo" nad problemom koji je organski nastao i rastao među nama samima, a ujedno je i duboko pogrešna jer skida odgovornost s nas samih. Prividno uklanja, ili odgađa, odgovornost da sami kao društvo prionemo rješavanju problema koji smo sami i zakuhali.
Hrvati kao da navijaju za vlastiti neuspjeh
