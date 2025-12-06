Iako Bašić nije uspio doći do šefa Sabora, bar je uspio prostor staviti u fokus

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, iako je financiraju porezni obveznici, rijetko ispunjava svoju društvenu funkciju i uglavnom ne raspravlja o gorućim društvenim problemima. Najviša hrvatska znanstvena i umjetnička institucija, čija je uloga promicanje i razvoj hrvatske znanosti, kulture i umjetnosti te predstavljanje te baštine u Europi i svijetu, uistinu to čini toliko rijetko da je njezino pismo upućeno Andreju Plenkoviću sa zamolbom da se odgodi donošenje Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izazvalo šok na društvenoj i političkoj sceni. U nevjerici su saborski zastupnici, gradonačelnici, članovi oporbe, analitičari, društveni kritičari. U državi s blizu milijun bespravnih građevina i barem još toliko onih koji manevriraju tražeći rupe u zakonu kako bi od spremišta napravili apartman ili preko OPG-a legalizirali bazen, svi su odjednom zabrinuti zbog devastacije hrvatskog teritorija i štetnih Bačićevih zakona.