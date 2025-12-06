Naši Portali
Iako Bašić nije uspio doći do šefa Sabora, bar je uspio prostor staviti u fokus

06.12.2025. u 12:42

Ako nemate prostor, nemate ni državu, davno je upozorio Bašić, ali stanje u prostoru dokaz je da ga gotovo nitko nije doživio ozbiljno

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, iako je financiraju porezni obveznici, rijetko ispunjava svoju društvenu funkciju i uglavnom ne raspravlja o gorućim društvenim problemima. Najviša hrvatska znanstvena i umjetnička institucija, čija je uloga promicanje i razvoj hrvatske znanosti, kulture i umjetnosti te predstavljanje te baštine u Europi i svijetu, uistinu to čini toliko rijetko da je njezino pismo upućeno Andreju Plenkoviću sa zamolbom da se odgodi donošenje Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izazvalo šok na društvenoj i političkoj sceni. U nevjerici su saborski zastupnici, gradonačelnici, članovi oporbe, analitičari, društveni kritičari. U državi s blizu milijun bespravnih građevina i barem još toliko onih koji manevriraju tražeći rupe u zakonu kako bi od spremišta napravili apartman ili preko OPG-a legalizirali bazen, svi su odjednom zabrinuti zbog devastacije hrvatskog teritorija i štetnih Bačićevih zakona.

Zagreb: Prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma"
Premium sadržaj
19
IVAN HRSTIĆ

Totalni fijasko Marša na Zagreb - anarhokomunistički nasrtaj na državu i naciju

"Fašisti budućnosti će sebe nazivati antifašistima", citat je koji se često pogrešno pripisuje Churchillu. Svejedno da je i baba Vanga, itekako se ostvario čak i na tlu civilizirane Europe. Šljivančanin je rušio Vukovar još uvijek pod petokrakom i povikom "Smrt fašizmu!". I dan-danas Putin ruši Ukrajinu pod parolom denacifikacije, a ruski mediji prepuni su sintagmi protiv trulog fašističkog Zapada. Baš kao i nedjeljni marš na hrvatski glavni grad

