Suze i euforija na ulicama: 'Nismo sigurni je li ovo čudo, znanost ili nešto treće'

Nakon što su 17 dana bili zarobljeni u špilji u Tajlandu danas su izvučena preostala četiri dječaka i njihov trener i tako je nakon dana neizvjesnosti cijela nogometna ekipa spašena.

Vijest je to koju su s oduševljenjem dočekali svi od svjetskih državnika, obitelji do svih spasitelja u ovoj akciji. Dio njihovih reakcija donosimo u nastavku.

Incredible story. Such amazing work by all the men and women who helped save this team and their coach. Truly remarkable rescue. #ThaiCaveRescue #All12 https://t.co/55ZlGBitJL — Sarah Sanders (@PressSec) July 10, 2018

- Nevjerojatna priča i nevjerojatan posao svih koji su pomogli spasiti nogometni tim i trenera - napisala je na Twitteru šefica komunikacije Bijele kuće Sarah Sanders.

Elon Musk je ponudio pomoć čim je čuo za ovaj slučaj i imao je ideju izgradnje male podmornice koja bi spasila dječake i trenera, a na Twitteru je napisao. - Izvrsna je vijest da su svi na sigurnom i spašeni. Čestitke izvrsnom timu za spašavanje.

[video: 25677 / ]

Ronilac John Volanthen sudjelovao je u akciji spašavanja i napisao na Twitteru:

- Uvijek sam se pitao ima li smisla roniti iz strasti i koja je svrha toga. Zadnja dva tjedna su bila taj smisao i ono za što sam se pripremao cijeli život.

As we celebrate, let us NOT forget this Thai Navy Seal who lost his life just to make sure the boys are out. He too played a historic role and let not us forget him. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/q2M7au0fkp — Not Adv Ngcukaitobi (@AdvNgcukaitobi) July 10, 2018

Ljudi diljem svijeta na društvenim mrežama dive se timu spasitelja i hrabrim odlukama koje su donijeli, a jednu od ključnih odluka donio je liječnik Richard Harris.

“I dive for passion and always wondered if it would have purpose. Last two weeks was what I prepared for my entire life.”

-John Volanthen -#ThaiCaveRescue pic.twitter.com/UOP93qEEbe — thisun opatha (@thisunopatha) July 10, 2018

- Ovo je Richard Harrus, liječnik koji je bio odgovoran za procjenu tima i koordinaciju operacije. On je donio odluku da kad da spašavanje počne i njegova je odluka bila ta tko će od dječaka izaći prvi, a tko zadnji. On je anesteziolog i iza sebe ima 30 zarona u špilje.

Tijekom spašavanja dječaka iz špilje jedan spasitelj je izgubio život, bio je to Saman Kunan, a danas su se i njega mnogi sjetili i odali mu počast.

- Dok slavimo spašavanje dječaka, nemojmo zaboraviti na spasioca koji je izgubio život u ovom spašavanju. On je također odigrao povijesnu ulogu u ovome i nemojmo ga zaboraviti. - piše u jednom postu na Twitteru.

Nogometni klub Roma piše kako je ovo najbolja nogometna vijest ovo ljeto, a njihove misli i molitve su uz obitelj preminulog spasitelja Saman Kunana koji je pravi heroj.

Oglasio se i Donald Trump, američki predsjednik.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

- U ime Sjedinjenih Američkih Država želim uputiti čestitke mornarici Tajlanda i svima koji su sudjelovali u spašavanju dječaka i njihovog trenera iz špilje. Tako lijep trenutak, sjajan posao - napisao je Trump.

[video: 25770 / ]

Suze i euforija na ulicama

Uz zvukove automobilskih sirena i "selfie" video-snimke brojni stanovnici sjevernoga tajlandskog grada Chiang Raija i okolnih manjih mjesta u utorak proslavljaju spašavanje dvanaestorice dječaka i njihova trenera iz špilje u kojoj su bili zatočeni više od dva tjedna.

Dramatičnim spašavanjem mladića i njihova trenera završeno je neugodno iskustvo kroz koje su prošli, a započelo je prije više od dva tjedna kada su članovi nogometnog kluba "Veprići" i njihov trener ostali zatočeni u poplavljenoj špilji Tham Luang koja se nalazi na granici Mjanmarom.

Dvojica britanskih ronilaca uspjela su se prošli ponedjeljak probiti do zarobljene skupine, nakon čega su međunarodni i tajlandski spasioci prionuli njihovu spašavanju.

"Ovo je iznimno važan događaj u mom životu. Nešto što ću zauvijek pamtiti", rekao je vidno potresen glasnogovornik pokrajine Chiang Rai, Rachapol Ngamgrabuan. "Povremeno nisam uspijevao suspregnuti suze. Danas sam sretan... vrlo sretan što mogu osjetiti ljubav među Tajlanđanima", rekao je.

A Tajlanđani su čitavo vrijeme bilo prikovani uz svoje tv-ekrane, pametne telefone i računala. Poput ljudi iz cijeloga svijeta iz sata u sat pratili su svaki novi događaj i podatak u priči o zatočenim dječacima.

Društvene mreže u utorak su, nakon informacije tajlandskih marinaca o tomu da su iz špilje izvučeni svi zatočeni, preplavile zahvale glavnim junacima priče - spasiocima i dječacima.

U ponedjeljak je premijer Prayuth Chan-ocha najavio proslavu za sve koji su bili uključeni u multinacionalne spasilačke napore.

"Nismo sigurni je li ovo čudo..., znanost... ili nešto treće. Svih trinaest 'Veprića' spašeno je iz špilje", napisali su tajlandski marinci na službenoj internetskoj stranici neposredno po završetku misije.