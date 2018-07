Krenula konačna akcija: preostali dječaci i trener bit će izvučeni u jednoj misiji

Danas je krenula treća operaciju spašavanja u kompleksu špilja u Tajlandu u kojoj su još ostala četiri dječaka i njihov nogometni trener, a prema riječima šefa spasitelja svi preostali trebali bi biti izvučeni u toj jednoj misiji.

Još četiri dječaka su izvučena u ponedjeljak iz labirinta spilje Tham Luang koja se nalazi na granici s Mjanmarom, čime je broj spašenih u utrci s monsunskim vremenom koje puni kompleks vodom narasao na osam. Dječaci su u spilji od 23. lipnja.

Pogledajte video: Dinko Novosel iz HGSS-a o spašavanju u Tajlandu:

[video: 25770 / ]

Vođa operacije Narongsak Osottanakorn rekao je kako spasioci uče iz svog iskustva i kako su u drugom krugu spašavanja bili dva sata brži.

Tim inozemnih ronioca i tajlandskih marinaca navodio je dječake tijekom devet sati duge operacije, kroz gotovo 4 kilometara tunela koji su nekad poplavljeni.

U nastavku pratite tijek događaja:

9.30 - Narongsuk Keasub, jedan od spasitelja koji pomaže u transportu zračnih spremnika za marince, rekao je za CNN da mu je ovo najteža misija u životu.

- Možemo vidjeti svoje ruke samo izbliza, a kamenje je oštro kao britva, što je opasno za naše ronjenje. I prolaz je vrlo uzak - rekao je.

8.40 - Član međunarodne spasiteljske ekipe je i Ivan Karadžić, Danac srpskog podrijetla, koji je pohvalio dječake.

- Natjerani su da čine nešto što nijedno dijete prije nije učinilo. Nije nimalo normalno da djeca rone u špilji u dobi od 11 godina. Rone u iznimno opasnom okolišu, s nikakvom vidljivošću, a jedino svjetlo je od bakalja koje sami donesete - rekao je Karadžić.

- Ne mogu razumjeti kako su ova mala djeca cool... Nevjerojatno snažna djeca - dodao je.

8.20 - Među dječacima koji su još uvijek u špilji je i najmlađi, 11-godišnji dječak.

7.40 - Narongsak Osatanakorn ljubazno je odbacio mogućnost upotrebe prijedloga tehno poduzetnika Elona Muska, prenosi Guardian.

- Iako je njegova tehnologija dobra i profinjena, nije praktična za ovu misiju - rekao je.

Musk je ranije danas tvitao kako je mini podmornica, sastavljena od dijelova raketa i nazvana Divlje svinje po nogometnoj ekipi zarobljenih dječaka, ostavljena kraj špilje u slučaju da zatreba.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT