Dvije trećine odlazaka Hrvata iz Njemačke ne završava u Hrvatskoj

Vijest da se prošle godine više ljudi preselilo iz Njemačke u Hrvatsku nego iz Hrvatske u Njemačku izazvala je velik interes javnosti. Brojni su mediji iz toga podatka njemačkog Saveznog statističkog ureda zaključili da je započeo veliki povratak Hrvata. Brojke su točne. Zaključak nije. Problem nije u njemačkoj statistici. Naprotiv, upravo sam godinama upozoravao da se administrativni podaci država useljavanja moraju ozbiljno uzimati u obzir pri analizi hrvatskih migracija. Paradoks je što su isti ti podaci godinama odbacivani kada su pokazivali da je iz Hrvatske u Njemačku odlazilo znatno više ljudi nego što je prikazivala domaća statistika (DZS). Tada se tvrdilo da podaci nisu usporedivi ili da ih treba tumačiti s velikim oprezom. Danas se upravo isti izvor koristi kao glavni dokaz velikog povratka. Ako vjerujemo njemačkim podacima danas, morali smo im vjerovati i jučer. Statistika ne može biti vjerodostojna samo onda kada potvrđuje poželjnu društvenu ili političku priču. No još je važnije pitanje što te brojke zapravo znače.