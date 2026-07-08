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ANALIZA TADE JURIĆA

Dvije trećine odlazaka Hrvata iz Njemačke ne završava u Hrvatskoj

VL
Autor
Tado Jurić
08.07.2026.
u 13:37

Presudno je tko se vraća, iz kojih zemalja dolazi, ostaje li trajno u Hrvatskoj, uključuje li se na tržište rada, osniva obitelj i sudjeluje u društvenom životu

Vijest da se prošle godine više ljudi preselilo iz Njemačke u Hrvatsku nego iz Hrvatske u Njemačku izazvala je velik interes javnosti. Brojni su mediji iz toga podatka njemačkog Saveznog statističkog ureda zaključili da je započeo veliki povratak Hrvata. Brojke su točne. Zaključak nije. Problem nije u njemačkoj statistici. Naprotiv, upravo sam godinama upozoravao da se administrativni podaci država useljavanja moraju ozbiljno uzimati u obzir pri analizi hrvatskih migracija. Paradoks je što su isti ti podaci godinama odbacivani kada su pokazivali da je iz Hrvatske u Njemačku odlazilo znatno više ljudi nego što je prikazivala domaća statistika (DZS). Tada se tvrdilo da podaci nisu usporedivi ili da ih treba tumačiti s velikim oprezom. Danas se upravo isti izvor koristi kao glavni dokaz velikog povratka. Ako vjerujemo njemačkim podacima danas, morali smo im vjerovati i jučer. Statistika ne može biti vjerodostojna samo onda kada potvrđuje poželjnu društvenu ili političku priču. No još je važnije pitanje što te brojke zapravo znače.

Ključne riječi
selidba migracije Hrvati Hrvatska Njemačka

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