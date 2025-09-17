Domovinski pokret će glasati za Turudićevo izvješće, i Dabro će glasati za njega

Uoči saborske rasprave o Turudićevu izvješću, predsjednik DP-a Ivan Penava najavio je da će njegova stranka izvješće podržati, iako su ga početkom godine zbog slučaja Dabro žestoko kritizirali, no, stav su, kaže, promijenili jer se Turudić nije dao uvući u harangu oko Thompsonova koncerta. Predsjednik Domovinskog pokreta je prije rasprave o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2024. godini izjavio novinarima da će njegova stranka glasati za to izvješće, unatoč oštrim kritikama koje su imali na račun Turudića u slučaju njihovog bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre.

Dodao je da su tu odluku donijeli jučer na sjednici užeg stranačkog predsjedništva te će i Dabro glasati za Turudićevo izvješće. Na novinarsku konstataciju da je došlo do zaokreta u stavu DP-a prema Turudiću u odnosu na početak godine kada je Dabro završio u istražnom zatvoru zbog snimki pucanja iz automobila, Penava je kazao da je jasno da će reagirati kada ocijene da se nekoga 'prekomjerno garantira'. Penava je početkom godine kazao da se 'Turudić malo zaigrao', a iz stranke su stizale optužbe da Turudić provodi samovolju i da se ponaša kao političar.

"Ono što nas je ponukalo da promijenimo stav i da damo podršku radu glavnog državnog odvjetnika su situacije poput koncerta Marka Perkovića Thompsona kada se u dijelu medija i politike stvarala histerija da Zagrebom hodaju horde ustaša i ustaške divizije, a zapravo se radilo o rekordno posjećenom koncertu i glavni državni odvjetnik je svojim izjavama i pristupom dao ogroman doprinos onome što volim reći da je Hrvatska prodisala ulaskom DP-a u Vladu”, pojasnio je. Turudić je, dodaje, tome dao doprinos jer se nije dao navući na harangu koja se nametala i osuđivati pola milijuna ljudi i nije si dao dozvoliti optiku u kojoj viđa nekakve ustaše po gradu. Ne vidim nikakvu ksenofobiju ni nacizam ni fašizam iako se takve slike, nažalost, u glavama mnogih vrte kako bi opravdali sebe, kazao je Penava. „Zato nam je važno da imamo institucije koje dišu hrvatski i vide stvari iz optike iz koje ih mi vidimo, a to je da živimo u lijepoj, sigurnoj demokratskoj zemlji u kojoj svatko ima zagarantirane svoje slobode”, poručio je. Penava nije konkretno odgovorio što se promijenilo kod Domovinskog pokreta u vezi slučaja Dabre i Hrvatskih šuma unatoč inzistiranju novinara. „Što želite da kažem, da glavni državni odvjetnik ne valja, hoće vas to zadovoljiti”, uzvratio je, tražeći od novinara da budu tolerantni i pristojni. Na ponovljeno pitanje, rekao im je - 'eto, završili smo'. "Dabro je dio Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i, kao što vam cijelo vrijeme govorim, a vi inzistirate da to nije tako, Dabro će glasati kako smo se dogovorili na užem predsjedništvu. Vas sve skupa molim, nemojte mi trpati riječi u usta, nemojte mi crtati misli u glavi i budite pristojni i nemojte mi upadati u riječ”, poručio je Penava novinarima ponešto povišenim tonom.