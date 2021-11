Domagoj Hajduković izabran za izvjestitelja za rezoluciju o integraciji migranata u EU

Domagoj Hajduković, predsjednik Kluba socijaldemokrata nastalog raskolom SDP-a, izabran je za izvjestitelja za rezoluciju o integraciji migranata o kojoj će se raspravljati pred Parlamentarnom skupštinom.

Kako je napisao na svom Facebook profilu, ovo je četvrti put da ga je Odbor za migracije Parliamentary Assembly of the Council of Europe izabrao za izvjestitelja.

- Kolegice i kolege iz Odbora za migracije Parliamentary Assembly of the Council of Europe su mi četvrti put ukazali povjerenje da budem izvjestitelj za rezoluciju pred Parlamentarnom skupštinom, ovaj put o integraciji migranata. Prihvaćanje aklamacijom doživljavam kao posebno priznanje mom dugogodišnjem radu u ovom Odboru i u Vijeću Europe, napisao je.

Podsjetimo, prošla su dva mjeseca od raskola u SDP-u koje je rezultiralo odlaskom čak 18 saborskih zastupnika i osnivanjem novog Kluba socijaldemokrata na čijem je čelu Hajduković. Nakon raskola gostovao je i u studiju Večernjeg lista gdje je komentirao planove novog kluba, ali i kazao kako osnivanje nove stranke nije isključeno.

- Oni koji žele raditi trebaju imati priliku i imati šansu. Tako je trebalo biti i u starom klubu. Dok ja vodim klub, trudit ću se da to bude pravedno. Inicijative svih su i više nego dobrodošle - kazao je, a više pročitajte OVDJE.

