UŽIVO Grbin: Vi ste odgovorni za prosvjed; Plenković: Promašili ste ceo fudbal

Nakon tjedan dana stanke, zastupnici se u srijedu vraćaju u sabornicu gdje će 'aktualnim prijepodnevom' početi nova sjednica koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.

'Aktualno prijepodne' svojim će pitanjem otvoriti nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a zatvoriti HDZ-ov Ivan Budalić. Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima postavit će ukupno 40 zastupnika.

Pratite sjednicu:

Tijek događanja:

10:30 "Hoćete li i kada prihvatiti prijedlog da se u u naredna dva tjedna naprave testiranja i cijepljenih i necijepljenih da se vidi koliko je pozitivnih u obje grupe", upitala je zastupnica Andreja Marić.

"Znanstvenom evaluacijom došlo se do zaključka da cijepljeni teže obolijevaju od ove bolesti, kada obole rjeđe razvijaju teže oblike i teže prenose bolesti drugima. To su stavovi svjetske epidemiološke struke", kazao je ministar Vili Beroš pa iznio rezultate različitih znanstvenih istraživanja.

"Odgovor na vaše pitanje je usredotočimo se na povećanje procijepljenosti", poručio je Beroš.

10:00 Zastupnik Peđa Grbin nije bio zadovoljan odgovorom predsjednika Vlade.

"Niti ste svjesni svoje odgovornosti, niti što ste napraviti. Vi ste građane gurnuli Hasanbegovićima i Bujancima. Vi ste odgovorni što ljudi ne prihvaćaju cjepivo. Nisu valjda građani ove zemlje gluplji nego građani Portugala, Italije ili neke druge zemlje u kojoj je procijepljenost puno veća. Vaša je odgovornost što broj mrtvih nije manje. S jedne strane jer ste zbog kukavičluka zakasnili s mjerama, s druge jer ste prebahati", kazao je Grbin.

Plenković se prije odgovora zastupniku Domagoju Hajdukoviću osvrnuo na Grbinov komentar, poručivši da bi to trebao reći predsjedniku Zoranu Milanoviću.

"Gospodine Grbin, promašili ste brdo, promašili ste ceo fudbal. Ovo što ste meni izgovorili meni trebali ste reći 'bivši predsjedniče SDP-a Milanović, vi ste ti koji otvoreno pozivati na neposluh glede mjera koje donosimo za zaštitu od bolesti Covid'. Je li vi spavate? Što vi pratite? Što vi čitate? - rekao je.

Plenković je doddao da je na skupu problem bilo testiranje.

- Jedan benigni bris. Ako mislite da je to moja odgovornost, onda se jako razilazimo u logičkim konstrukcijama. Imate vašeg prethodnika koji direktno nalik na gospodina Bulja, gospodina Petrinu i ovog nekog iz Čabra, ne znam ni kako se zove, ruši obranu od Covida - rekao je predsjednik Vlade.

9:55 Zastupničko pitanje Peđe Grbina.

"Subotnji prosvjed je pokazao da postoje određene političke skupine koje svjesno parazitiraju na strahu i stresu hrvatskih građana zbog koronakrize. Mnogi naši građani ne razumiju zbog čega određene mjere postoje i zašto se odnose. Jeste li svjesni svoje odgovornosti za nerazumijevanje mjera koje donosi paratijelo stožer? Jeste li svjesni svoje odgovornosti što ste veliki dio građana gurnuli u ruke ljudi koji na smrti žele graditi svoju političku karijeru?", upitao je Grbin.

"Evo prilike da se ja složim u cijelosti s prvih 40 sekundi vašeg govora. Drago mi je da SDP i ovaj drugi SDP nisu sudjelovali u tom prosvjedu. Pokazujete da unatoč raskolu, i dalje ste dio mainstream politike. Malo mi je bizarno da vi govorite o tijelu koje po zakonu ustanovljeno kao nekom paratijelu. Sabor je ovlastio stožer da prati situaciju i prilagođava mjere", kazao je Plenković.

9.50 Drugo zastupničko pitanje postavila je Sanja Udović.

"G. Plenkoviću moram vam tužiti vašeg ministra Aladrovića. Ima nekoliko dana da je organiziran okrugli stol na temu reforme socijalne skrbi. Ministar se nije odazvao, niti poslao nekoga iz ministarstva. Struka vjeruje da reforma nije dobra. Kada ćemo konačno vidjeti tri strateška dokumenta?", pitala je zastupnica.

Odgovor premijera Plenkovića:

"Upravo su saborske sjednice mjesta da se svi uključe u raspravu i iznesu prijedloge, uključujući i vaš klub. Mi ćemo nastaviti povećavati prava. Vi koji dolazite iz kluba socijaldemokrata vjerojatno imate i posebnu osjetljivost na ovu temu i znate što treba biti bolje. Sve što bude konstruktivno sagledat ćemo kako bi imali bolju skrb i radili na zajedničkom cilju smanjivanja nejednakosti i socijalne isključenosti. Da li je ministar imao neku drugu obavezu taj dan, ne znam, ali u svakom slučaju ako je i propustio tu raspravu, sigurno neće dva čitanja u saboru i saslušat će vas.

9.45 Prvo pitanje premijeru postavila je zastupnica Karolina Vidović Krišto:

"DORH-u nije bilo ništa sporno u slučaju Gabrijele Žalac. Europski istražitelji su grubo trošenje novca označili kao korupciju. Objasnite spornu nabavu softvera"

Premijer Andrej Plenković je odgovorio:

Što se tiče suzbijanja korupcije vjerujem da sve floskule i te teze padaju kao kula od karata. Da je to točno barem bi Vrhovni sud vratio slučaj Fimi media na početak. Ne bi bilo valjda nijednog predmeta, svi bi bili pod staklenim zvonom i nitko ne bi znao o tome. Bit borbe protiv korupcije je da su pravosudna tijela samostalna i neovisna. Samostalan je i DORH i Uskok, i policija i Europski ured javnog tužitelja. Da postoji i trunka rezerve prema borbi protiv korupcije onda bi ta nevidljiva ruka koju insinuirate valjda šapnula negdje, povukla ručnu... Toga nema. Jutros je došlo do uhićenja jednog suca, da li mislite da sam ja to možda znao da će se dogoditi? Nisam. To znači da imamo neovisno djelovanje DORH-a, Uskoka i policije. Presumncija neovisnosti postoji za svakoga pa i za vas, kao i za gospođu Žalac. Što se tiče gospodina Savića, bilo bi dobro da imamo više sposobnih ljudi.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je upozorio Vidović Krišto da mora nositi masku.