Dolazi li kraj osmosatnog radnog dana? Njemačka vlada raspravlja o tjednom modelu

MUČAN SLUČAJ U ITALIJI

Tijelo nestale Martine (14) pronađeno u smeću. Mladić priznao: 'Ubio sam je jer me ostavila'

"Još jedna djevojka koja se pridružuje brojnim ženama koje je ubilo patrijarhalno društvo. Ali čija je to krivnja? Nemojte to nazivati 'tragedijom', to je nedostatak poštovanja", napisale su aktivistice na društvenim mrežama.