Dodatne ruke za HDZ? Nakon Boške Ban, na kavu s premijerom bi i Dario Zurovec

Dijelom vladajuće koalicije danas je i formalno postala bivša SDP-ovka Boška Ban, nakon čega je premijeru Andreju Plenkoviću preostalo da, za slučaj odlaska HSLS-a, pronađe samo još jednu dodatnu ruku i pokrpa koaliciju, okosnicu koje, uz njegovu stranku, čini Domovinski pokret.
Kao i nebrojeno puta do sada, u tom se kontekstu i ovih dana spominjalo nezavisnog Darija Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje. Zurovec je ranije uvijek odbijao takvu mogućnost, a ovih je dana "uhvaćen" i na sastanku s čelnicima Platforme Sjever i IDS-a Matijom Posavcem i Lorisom Peršurićem. Danas je, međutim, branio Bošku Ban od pogrdnog naziva "žetončić", da bi Večernjaku zatim potvrdio kako ni osobno ne bi imao ništa protiv "kave s premijerom".
"Prvo i osnovno, nemam problema popiti kavu s premijerom, niti s bilo kojim drugim dužnosnikom. Međutim, prioritet takvog razgovora morala bi biti željeznica do Svete Nedelje i Samobora. To bi bila ulaznica za razgovor i nema veze s dnevnom politikom, nego s razvojem ovog dijela Hrvatske", rekao nam je Zurovec. Napominje, međutim, da je, nakon željeznice, spreman razgovarati i o drugim temama.
Na opasku kako to zvuči kao uvjet za ulazak u koaliciju, odgovara kako pitanje podrške nije tako jednostavno. "Neki ljudi podršku daju iz uvjerenja, neki zbog sitnih osobnih stvari, a ono o čemu ja želim razgovarati jest razvoj Hrvatske", kaže Zurovec, pojašnjavajući kako nema nikakvog razloga da odbije kavu s Plenkovićem koji je, ističe, ipak premijer u trećem uzastopnom mandatu.Što se događalo na sastanku koalicije vladajućih: DP se ne odriče Dabre, Hrebak ne odustaje ni po cijenu novih izbora
