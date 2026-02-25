Naši Portali
JAČA SE KOALICIJA

Dodatne ruke za HDZ? Nakon Boške Ban, na kavu s premijerom bi i Dario Zurovec

S osvojenih 6000 preferencijalnih glasova s 14. mjesta na listi Fokus-Republika u Sabor iz 6. izborne jedinice ulazi Dario Zurovec.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/6
Autor
Iva Boban Valečić
25.02.2026.
u 14:49

"Neki ljudi podršku daju iz uvjerenja, neki zbog sitnih osobnih stvari, a ono o čemu ja želim razgovarati jest razvoj Hrvatske", kaže Zurovec

Dijelom vladajuće koalicije danas je i formalno postala bivša SDP-ovka Boška Ban, nakon čega je premijeru Andreju Plenkoviću preostalo da, za slučaj odlaska HSLS-a, pronađe samo još jednu dodatnu ruku i pokrpa koaliciju, okosnicu koje, uz njegovu stranku, čini Domovinski pokret.

Kao i nebrojeno puta do sada, u tom se kontekstu i ovih dana spominjalo nezavisnog Darija Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje. Zurovec je ranije uvijek odbijao takvu mogućnost, a ovih je dana "uhvaćen" i na sastanku s čelnicima Platforme Sjever i IDS-a Matijom Posavcem i Lorisom Peršurićem. Danas je, međutim, branio Bošku Ban od pogrdnog naziva "žetončić", da bi Večernjaku zatim potvrdio kako ni osobno ne bi imao ništa protiv "kave s premijerom".

"Prvo i osnovno, nemam problema popiti kavu s premijerom, niti s bilo kojim drugim dužnosnikom. Međutim, prioritet takvog razgovora morala bi biti željeznica do Svete Nedelje i Samobora. To bi bila ulaznica za razgovor i nema veze s dnevnom politikom, nego s razvojem ovog dijela Hrvatske", rekao nam je Zurovec. Napominje, međutim, da je, nakon željeznice, spreman razgovarati i o drugim temama.

Na opasku kako to zvuči kao uvjet za ulazak u koaliciju, odgovara kako pitanje podrške nije tako jednostavno. "Neki ljudi podršku daju iz uvjerenja, neki zbog sitnih osobnih stvari, a ono o čemu ja želim razgovarati jest razvoj Hrvatske", kaže Zurovec, pojašnjavajući kako nema nikakvog razloga da odbije kavu s Plenkovićem koji je, ističe, ipak premijer u trećem uzastopnom mandatu.

Što se događalo na sastanku koalicije vladajućih: DP se ne odriče Dabre, Hrebak ne odustaje ni po cijenu novih izbora

Dario Zurovec koalicija HDZ

SV
Svastacuje
15:18 25.02.2026.

Kad će se zabraniti petokraka Agresori sa petokrakom na čelu su razarali uništavali ubijali silovali sve ne srpsko stanovništvo od Slovenije 1990 do Kosova 1999 A onda su ih natutnjali Hrvatski branitelji i momci Hosovci njih i njihove Đenerale uz povik ZDS

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
14:58 25.02.2026.

Popit će i Hrebak svoju kavicu. Glumi nešto što nije.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
15:26 25.02.2026.

Krasni i moralni.

