Prva izjava Boške Ban, bivše SDP-ovke koja je postala dio vladajuće koalicije

Bivša SDP-ovka, sada nezavisna zastupnica Boška Ban priključila se vladajućoj većini. Nakon sastanka u Banskim dvorima odgovarala je na pitanja novinara. "Ja sam sigurna da je većina stabilna i apsolutno nema ikakvih problema", rekla je.

Kazala je da je imala uvijek dobru suradnju sa svojim kolegama iz bivše stranke. Poštujem kolege iz bilo koje stranke bez obzira o političkom opredjeljenju, i nastavit ću tako i dalje", poručila je. Kazala je da najvjerojatnije neće ići na iduće izvore te da su joj najvažniji projekti za sjever Međimurja. "Kada sam bila članica SDP-a onda sam dobivala amandmane od Vlade, dakle nisu bile bitne stranačke boje", rekla je. Dodala je da želi da se završi s ideološkim podjelama. Novinari su je pitali o Josipu Dabri. "Ja osuđujem poteze gospodina Dabre i to je stvar pojedinca, to je stvar gospodina Dabre", kazala je.

Ima smisla ući u nešto za što ću se boriti, kazala je Ban. "Pozivam na stabilnost i da se maknemo od ideoloških podjela i da maknemo taj narativ koji gledamo više od nekoliko mjeseci", dodala je.

Podsjetimo, Sabor je prošli tjedan izglasao povjerenje Alenu Ružiću (HDZ) za novog ministra rada. Potvrda je stigla sa 77 glasova "za", što je jedan glas više od minimalno potrebnih 76 za većinu u Saboru. Protiv je glasovalo 56 oporbenih zastupnika, a nitko nije bio suzdržan. Uz vladajuću većinu (HDZ i koalicijski partneri), ključni 77. glas dala je Boška Ban, bivša SDP-ova zastupnica koja je iz stranke istupila u travnju 2025.