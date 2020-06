Doktor Grgić se nakon pet mjeseci jedrenja Atlantikom vratio kući

Šibenski liječnik Dražen Grgić u ponedjeljak se vratio u Šibenik kojeg je na jedrilici Sv. Mihovil napustio još 6. siječnja, čime je završena njegova avantura 'Čisto more, čisto srce' tijekom koje je jedrio do brazilskog otočja Fernando de Noronha, a put ga je odveo i do Kariba.

Od 6. siječnja Grgić je sam na brodu dvaput preplovio Atlantik i Sredozemno more. Mediteran je preplovio u točno 15 dana.

"Najteže je bilo kad sam krenuo na put proći Sredozemno more. Kad sam se vraćao, stavio sam si zadatak doći od točke do točke točno na vrijeme kako bi uhvatio povoljne vjetrove. Sve mi se poklopilo i utiska sam da bi svatko od ovdje prisutnih na rivi mogao prejedriti ocean u takvim okolnostima kakve su mene pratile", rekao je Grgić na šibenskoj rivi.

Mnogi su mu, kaže, govorili da je lud što ide na takav put s malim brodom. "Ali može se, zadovoljan sam s njime. Iako, za potencijalni iduću put, ako do njega uopće dođe, htio bih neku bržu jedrilicu, s ovom sam maksimalno uspio razviti 12 čvorova. Ili da putujem u nekom luksuznom brodu pa da o ničemu ne moram brinuti", rekao je Grgić.

VIDEO: Dražen Grgić nakon točno 106 dana jedrenja vratio se u Šibenik