Dokazi na kojima se temelji Dekanićeva optužnica ipak se neće izbaciti iz spisa

Dokazi na kojima se temelji optužnica protiv bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića i ostalih, za prikrivanje prometne nesreće koju je prije tri godine izazvao dok je, tereti se, pijan vozio službeni automobil Županije, ipak ostaju u sudskom spisu. Obrane su na raspravi u utorak tražile da se izdvoje aspolutno svi dokazi optužbe, a sutkinja Sanja Voller Jakšić u četvrtak je obznanila sudsku odluku – i odbila taj zahtjev. Branitelji okrivljenika najavili su žalbe.

- Čim primimo pisani otpravak odluke, uložit ćemo žalbu. To nisu proceduralne, već suštinske stvari. Sporni su nam, dakle, dokazi na kojima se temelji optužnica jer su svi nastali iz jednog dokaza koji je ranije izdvojen iz spisa kao nezakonit dokaz. Riječ je o službenoj zabilješki koja sadržava izjave svih okrivljenika dane tada policijskoj službenici. I na temelju tih izjava okrivljenika su nastali svi kasniji dokazi – pojasnio je Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar.

Odvjetnik Igor Plavšić, branitelj optuženog policajca Mije Pranjkića, pojasnio je kako je upravo od spomenute službene zabilješke sve krenulo. - S obzirom da je optužno vijeće, pri potvrđivanju optužnice, izdvojilo dio te službene zabilješke iz spisa, postavlja se pitanje na koji način su tijela progona došla do ostalih dokaza? Optužno je vijeće odbilo odlučiti o našem prijedlogu za izdvajanje svih ostalih dokaza pa je taj problem naslijedilo raspravno vijeće koje je sada odbilo izdvajanje. Službena zabilješka sadrži u sebi ono što su policijski djelatnici, protiv kojih se sada vodi postupak, zatekli u trenutku dolaska na mjesto događaja. Oni navode u njoj ono što su doznali od određenih osoba.

- Znači, dođete tamo kao policajac i netko vam kaže "Ja sam napravio to i to", ili "Nisam napravio to i to". Policajci ne smiju navoditi što je netko kazao, jer onda ne bi bilo potrebe za vođenjem kaznenog postupka, nego bi policajac samo rekao "On je meni sve priznao". Zato službena zabilješka ne može biti dokaz u postupku. Očito su napisali da je vozio tko je vozio i da je bio suvozač tko je bio suzvozač. S obzirom da je taj dio izdvojen, postavlja se pitanje na koji način se došlo do ostalih dokaza – rekao je Plavšić. Državni odvjetnik može koristiti tu zabilješku u nekom trenutku, dodao je, ali se ne može na sudu na nju pozivati.

>> FOTOGALERIJA U ovoj općini kazne stižu kao na traci: Više od 3 tisuće vozača nasjelo, u par dana zaradili 100 tisuća eura