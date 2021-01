Dok su jedni podstanari s kreditima, drugi su uspjeli uštedjeti i po tri milijuna kuna

Neki, reklo bi se po njihovoj imovinskoj kartici, jedva spajaju kraj s krajem, baš kao i velik broj žitelja Lijepe Naše. Drugi imaju višemilijunske iznose, luksuzne vikendice i skupe automobile. Većina ih se nalazi negdje u sredini, s prosječnom vrijednošću imovine nešto većom od 1,5 milijuna kuna. Analizom 35 imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika, među koje smo uvrstili predsjednike svih većih sudova u zemlji, baš kao i predsjednike županijskih sudova, ali i imena nekih drugih predstavnika sudbene vlasti koja su se u medijskom prostoru češće spominjala zbog, primjerice, razvikanih predmeta u kojima su sudili, jasno je vidljivo kako se, barem s ekonomske strane, više isplati biti - sudac nego tužitelj. Iako, zanimljiv je i podatak kako su upravo i najsiromašniji i najbogatiji na listi - upravo suci.

Točnije, sutkinje. Karmen Novak Hrgović, predsjednica Visokog prekršajnog suda, s imovinom vrijednom oko 10,7 milijuna kuna najbogatija je pravosudna djelatnica kroz čiju smo imovinsku karticu prošli. Samo usporedbe radi, u javnosti se u kontekstu imovine u posljednje vrijeme često spominju predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, njegov zamjenik Marin Mrčela i donedavni predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić. Mrčela je "težak" oko 5,5 milijuna kuna, a Sessa i Turudić vode mrtvu bitku s otprilike 5,05 milijuna kuna vrijednom imovinom. S tim da trebamo napomenuti kako smo, uspoređujući, u obzir uzimali sve nekretnine i štednju sudaca, ali i njihovih supružnika ili partnera. Pa, što to sve posjeduje predsjednica Visokog prekršajnog suda?

Nekretnine najvrednije

Stan u Zagrebu od 200 metara četvornih s dva parkirna mjesta, podrumskim prostorom od 39 kvadrata i kućnim vrtom od 220 metara četvornih, vrijedan 3,75 milijuna kuna, najskuplja je nekretnina u njezinu vlasništvu, a dijelom ju je naslijedila od supruga. Vlasnica je i 3,1 milijun kuna vrijednog i 162 kvadrata velikog stana smještenog u hrvatskoj metropoli, a lani ga je također naslijedila od supruga. Uz to posjeduje i 610 tisuća kuna vrijedan apartman u Barbatu na otoku Rabu koji je kupila na kredit, baš kao i 75 tisuća kuna vrijednu garažu pokraj apartmana. Suvlasnica je i polovice kuće u Zagrebu čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 3,4 milijuna kuna, što i ne čudi s obzirom na to da je sama nekretnina velika 113 metara četvornih, a uz nju se nalazi i garaža te 1132 kvadrata veliko dvorište. Iako ne posjeduje ni jedan automobil, u vlasništvu ima i 200 dionica Varteksa, kao i 866 dionica Tekstil prometa, a na štednoj knjižici joj se nalazi 380 tisuća kuna i 20 tisuća eura. Dio novca opet je, baš kao što je slučaj s nekretninama, naslijedila od muža. Od ostalih stvari u imovinskoj kartici navela je kako posjeduje grobno mjesto na Mirogoju vrijedno 10 tisuća kuna, kao i da ima dva kredita iz 2008. i 2007. godine. Za jedan izdvaja mjesečnu ratu od 3 tisuće, a za drugi od 2800 kuna.

Mjesečna bruto plaća joj je između 40 i 41 tisuće kuna. Drugi po bogatstvu na našoj listi je Mario Vukelić, predsjednik Visokog trgovačkog suda, a njegova i imovina njegove supruge „teška" je 6,36 milijuna kuna. Istini za volju, najveći dio otpada na 327 metara četvornih veliku i 4,12 milijuna kuna vrijednu kuću u Zagrebu koju je njegova supruga naslijedila od roditelja, a uz nju u Zagrebu posjeduju i još jedan stan vrijedan 760 tisuća kuna te poslovni prostor vrijedan 450 tisuća kuna. Vukelić posjeduje i nekoliko njiva i oranica, a supruga mu je uspjela uštedjeti i 150 tisuća eura. Uz mjesečnu sudačku plaću od 35 tisuća kuna, za rad na VERN-u, gdje je predavao 2019. godine izvan radnog vremena, uprihodio je 120 tisuća kuna. Zanimljivo je kako, baš kao i u slučaju najbogatije sutkinje, ni on ni supruga uopće nemaju automobil.

Zato dva automobila, jednu „krntiju" - Volkswagen iz 1972. vrijedan tek 10 tisuća kuna, ali i jedan malo skuplji - Toyotu Land Cruiser iz 2106. u svom vlasništvu ima treći najbogatiji s naše liste - Marin Mrčela koji u nekretninama i štednji ima oko 5,5 milijuna kuna. Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda i predsjednik Kaznenog odjela posjeduje šest nekretnina, među kojima su dva stana u Zagrebu, kuća u Naklicama te tri garaže, a ima i oko 1,25 milijuna kuna ušteđevine. Ispod njega se smjestio Vjeran Blažeković koji trenutačno obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, a njegova i imovina njegove supruge vrijedna je oko 5,3 milijuna kuna. On je suvlasnik jedne četvrtine stana u Zagrebu vrijednog dva milijuna kuna i 150 tisuća kuna vrijedne garaže, a oboje je naslijedio od oca, dok su on i supruga vlasnici 3 milijuna kuna skupe kuće oko koje je dvorište od gotovo tisuću kvadrata te jednako toliko velik voćnjak. Njegova supruga posjeduje i trećinu 3,5 milijuna kuna vrijedne vikendice na Lošinju te je suvlasnica stana u Zagrebu od 45 metara četvornih, a uštedjeli su više od 200 tisuća kuna. Ivan Turudić, koji nakon dugo vremena više nije alfa i omega zagrebačkog Županijskog suda i to zbog toga što je trenutačno v. d. predsjednika Visokog kaznenog suda koji je s radom započeo 1. siječnja, zajedno sa suprugom u imovini i štednji ima malo više od pet milijuna kuna, gotovo jednako kao i predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa. Al pari s njima je i Josita Begović, predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku koja u svom vlasništvu ima 11 nekretnina, a njezin suprug još pet.

Slike od 200 tisuća kuna

Slijedi splitski sudac Mlađan Prvan koji trenutačno vodi postupak protiv trostrukog ubojice Filipa Zavadlava, a njegova imovina procijenjena je na 4,7 milijuna kuna, dok je odmah iza njega na listi šef riječkog Županijskog suda Veljko Miškulin koji je jedan od rijetkih koji u svom vlasništvu ima umjetnine - 200 tisuća kuna vrijedne slike koje dijeli sa suprugom. On ima i najveću ušteđevinu od svih - čak 370 tisuća eura. Predsjednik Visokog prekršajnog suda Ante Galić nema automobila, ali ima 3,7 milijuna kuna nekretnina i štednje, a šef Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ u svojoj 3,1 milijun kuna vrijednoj imovini posjeduje daleko najviše nekretnina od svih - njih 26. Doduše, zanimljivo je kako je Đerđ oko 20 nekretnina, u čijem je suvlasništvu, dobio u nasljedstvo od majke. Većinom je riječ o oranicama, njivama, šumama i vinogradu, što je ukupno procijenjeno na više od 950 tisuća kuna. S druge strane, Maja Šupe, sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, koju je šira javnost upoznala nakon druge oslobađajuće presude poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću, iako prima plaću od 18 tisuća kuna u bruto iznosu u svom posjedu nema ništa osim - dva kredita.

O Iki Šarić iz Rijeke još se prije deset godina pisalo kao o jednoj od najboljih hrvatskih sutkinja, a tad je u fokus javnosti došla jer je vozila Fiat Punto i živjela kao podstanarka. Danas vozi nešto bolji automobil - Golf iz 2016. te na štednoj knjižici ima 100 tisuća kuna, ali i dalje živi kao podstanarka. Na kraju, većina državnih odvjetnika, uključujući i glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj-Šipek pa i šeficu USKOK-a Vanju Marušić, ima znatno manju imovinu od sudaca. Glavna tužiteljica u imovini ima oko 1,8 milijuna kuna, Vanja Marušić 960 tisuća, Dinko Cvitan malo više od jednog milijuna, a tu su negdje i Mirna Rukavina koja je istraživala Ivu Sanadera, Marta Šamota Galjer koja zastupa optužbu protiv Bandića i ostalih i u predmetu Agram te Vjekoslav Tolnaj koji je radio na slučaju Marine Lovrić Merzel.