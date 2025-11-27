Naši Portali
PILOT ODUSTAO

Drama iznad aerodroma: Dok su drugi normalno slijetali, jedan zrakoplov kružio je dva sata. Svi postavljaju logično pitanje

27.11.2025.
u 11:18

Spomenuti zrakoplov koji nije sletio dva sata je pokušao sigurno prići pisti

U utorak poslijepodne let W6 4752 kompanije Wizz Air prisilno je sletio u Prištinu, nakon što pilot nije uspio sletjeti na aerodrom u Skoplju. Tamo je letio iz Venecije, a prema navodima kompanije, uzrok su loši vremenski uvjeti.  To ne bi bilo čudno, da drugi zrakoplovi u to isto vrijeme nisu normalno slijetali, javljajući da je vidljivost maksimalna. Spomenuti zrakoplov koji nije sletio dva sata je pokušao sigurno prići pisti, piše talijanski Corriere Della Sera. FlightAware javlja da je pilot izveo sedamnaest kružnih manevara prije odustajanja.
Aviokompanija je poslala i službeno priopćenje. 'Wizz Air potvrđuje da je let W64752 iz Venecije za Skoplje  25. studenoga preusmjeren prema Prištini zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u Skoplju. Svi putnici bit će autobusima prevezeni do Skoplja. Sigurnost putnika, posade i zrakoplova naš je apsolutni prioritet', naveli su. Iz Prištine je avion ponovno krenuo u 19:05 sati, a u Skoplju sjetio u 20:32 sati.
FOTO Golemi požar u Hong Kongu i dalje bukti, raste broj mrtvih. Nagađa se o uzroku katastrofe
Kupnja