Što se događa kada grom udari u avion? 'Osjećao sam se kao da mi je netko bljesnuo ravno u oči'

Stjuard Mateusz Kowalewicz otkrio je zanimljive i šokantne trenutke svoga posla i to od udara groma i brutalnog nedostatka sna do posjeta najvećim svjetskim čudima. Mateusz se prvi put zaljubio u putovanja kao tinejdžer nakon što je išao na školsku razmjenu u Izrael. Ubrzo je počeo istraživati ​​Europu autostopom, prije nego što je na kraju odlučio postati stjuard. Mateusz se prisjetio leta Varšava – Rim.

"Osjećao sam se kao da mi je netko bljesnuo kamerom ravno u oči. Sekundu kasnije su javili da se vraćamo. Tehnički je avion bio ispravan, ali kapetan nije htio riskirati, bolje promijeniti zrakoplov u Varšavi nego zaglaviti u Rimu s prizemljenim avionom“, prepričava Mateusz. "Najgore je što ne mogu spavati. Na Istoku često imamo čekanja od 24 do 40 sati u hotelu, a ja se budim u 3 ujutro i više ne mogu zaspati. Vremenske zone su brutalne", kaže.

Odrastao je u Białystoku u Poljskoj, a sada živi u Varšavi i putuje svijetom zbog posla. "Vrlo je teško opisati tipičan mjesec, jer je svaki drugačiji", rekao je poljskim medijima. "Moja aviokompanija upravlja s tri vrste zrakoplova, što znači da nikad ne postaje dosadno, a popis letova izgleda drugačije svaki mjesec", dodao je.

'Moje najveće putničko postignuće je posjet svih 'Sedam novih svjetskih čuda'. To uvelike dugujem svom poslu - četiri sam posjetio tijekom presjedanja, a u još jedno sam letio koristeći karte osoblja.'

Ipak, nepredvidljivost je ono što najviše voli. "Letite u Chicago s presjedanjem, upoznate poljskog svećenika na letu, on vas pozove na krštenje za 200 ljudi u Americi – i tamo sretnete putnika kojeg ste upoznali prije nekoliko mjeseci na drugom kontinentu. Takve stvari se događaju samo u ovom poslu", kazao je, prenosi Daily Mail.