Kako pronaći najjeftiniji let: Držite se ovih pravila i uštedjet ćete stotine eura

Vjerovanje da postoji jedan čaroban dan u tjednu za rezervaciju leta, pri čemu se često spominje utorak, postalo je legenda koja u 2025. više nema uporište u stvarnosti jer aviokompanije ne ažuriraju svoje cjenike ručno jednom tjedno, već koriste sofisticirane sustave koji reagiraju na potražnju u stvarnom vremenu. Iako podaci sugeriraju da rezervacija nedjeljom može donijeti blage uštede, ključ uspjeha leži u razumijevanju idealnog vremenskog okvira za kupnju, koji se drastično razlikuje ovisno o tome putujete li unutar kontinenta ili preko oceana.

Za domaće i kraće regionalne letove, statistike pokazuju da je optimalno vrijeme za kupnju između jednog i tri mjeseca prije polaska, točnije od 28 do 60 dana, dok se za dugolinijska međunarodna putovanja preporučuje rezervacija znatno ranije, idealno dva do osam mjeseci unaprijed, kako bi se izbjegla poskupljenja koja neizbježno slijede kako se datum leta približava. Čekanje na "last minute" ponude rizična je igra koja se rijetko isplati, jer popunjenost letova u post-pandemijskoj eri znači da cijene u posljednjim tjednima gotovo isključivo rastu.

Jedno od najvažnijih pravila koje iskusni putnici nikada ne krše odnosi se na fleksibilnost samog dana putovanja, jer dok dan kupnje karte igra manju ulogu, dan kada fizički sjedate u zrakoplov može drastično utjecati na konačnu cijenu. Letenje sredinom tjedna, posebice utorkom i srijedom, te subotom, statistički je znatno jeftinije od letova petkom ili nedjeljom kada poslovni putnici i turisti koji se vraćaju s vikend putovanja stvaraju najveću potražnju i time dižu cijene. Ako imate mogućnost pomicanja datuma polaska za samo jedan dan, možete uštedjeti i do 15 posto na cijeni karte, a dodatne uštede moguće su odabirom letova u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima koji su manje popularni. Također, putovanje izvan glavne sezone, primjerice u rujnu ili siječnju umjesto u srpnju ili prosincu, ostaje najsigurniji način za pronalaženje povoljnih tarifa, jer čak i najpopularnije destinacije moraju spustiti cijene kada gužve nestanu.

U današnje vrijeme gotovo je nemoguće pronaći najnižu cijenu ručnim pretraživanjem pojedinačnih stranica aviokompanija, zbog čega je korištenje agregatora letova postalo nezaobilazan korak za svakog ozbiljnog putnika. Alati poput Google Flights omogućuju pregled cijena za cijeli mjesec odjednom, vizualizirajući najjeftinije datume zelenom bojom, dok aplikacije poput Skyscannera nude opciju pretraživanja "bilo gdje" za one koji su fleksibilni s destinacijom i žele putovati tamo gdje je najjeftinije. Ovi alati ne služe samo za pretragu, već i za praćenje cijena putem automatiziranih e-mail obavijesti koje vas alarmiraju istog trenutka kada cijena za željenu rutu padne, eliminirajući potrebu za svakodnevnim osvježavanjem stranice. Napredne aplikacije poput Hopper čak koriste povijesne podatke kako bi predvidjele hoće li cijena u budućnosti rasti ili padati, savjetujući vas trebate li kupiti kartu odmah ili pričekati bolju priliku.

Još jedna taktika koju koriste samo najupućeniji putnici uključuje iskorištavanje fleksibilnih politika otkazivanja koje su mnoge aviokompanije zadržale nakon pandemije, posebno na američkom tržištu, ali sve češće i u Europi. Strategija nalaže da rezervirate let čim vidite prihvatljivu cijenu, ali nastavite pratiti kretanje tarifa; ako cijena padne nakon vaše kupnje, kod određenih tarifa možete otkazati let, dobiti vaučer za buduće putovanje i odmah ponovno rezervirati isti let po nižoj cijeni, spremajući razliku u džep za iduću avanturu. Naravno, ovo zahtijeva pažljivo čitanje uvjeta karte jer najjeftinije "basic economy" tarife obično ne dopuštaju ovakve promjene, pa je ponekad isplativije u startu platiti malo više za standardnu ekonomsku klasu koja nudi tu fleksibilnost.

Osim standardnih alata za pretraživanje, postoji niz tehnoloških trikova koji mogu otključati skrivene uštede, a jedan od najpoznatijih je korištenje VPN (Virtual Private Network) servisa za promjenu vaše digitalne lokacije. Aviokompanije često primjenjuju različite cijene ovisno o tržištu s kojeg se pristupa njihovoj stranici, pa ista karta može koštati manje ako je kupujete s IP adrese u zemlji nižeg standarda ili u zemlji iz koje aviokompanija potječe. Uz to, pretraživanje u "incognito" načinu rada sprječava web stranice da prate vašu povijest pretraživanja i potencijalno podignu cijenu samo zato što ste više puta provjeravali isti let, stvarajući lažni dojam hitnosti.

Konačno, fleksibilnost se ne mora odnositi samo na vrijeme, već i na mjesto polaska i dolaska, jer su letovi iz manjih, alternativnih zračnih luka često drastično jeftiniji od onih iz glavnih čvorišta. Ponekad se isplati putovati autobusom ili vlakom do susjednog grada ili države kako bi se uhvatio znatno povoljniji let, a platforme poput Skyscanner olakšavaju pronalazak ovakvih kombinacija uključivanjem opcije pretraživanja obližnjih aerodroma. Iskusni lovci na jeftine letove također znaju za postojanje "grešaka u cijenama" (error fares), situacija kada zbog ljudske ili tehničke pogreške cijene karata padnu na nevjerojatno niske iznose, poput leta za New York za 200 eura, što zahtijeva brzu reakciju i pretplatu na specijalizirane servise koji prate takve anomalije.